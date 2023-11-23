Мобилизация в Украине: в Раде назвали категории граждан, которые могут потерять отсрочку

По словам нардепа Марьяны Безуглой, если законопроект будет принят, тогда свое право на отсрочку могут потерять некоторые студенты.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой могут отправиться служить военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Некоторые из них имеют право на отсрочку, но в случае принятия одного из законопроектов это изменится. Об этом написала народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebook.

По ее словам, главные изменения будут касаться отсрочки по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и для обучения или преподавания. Некоторые из граждан лишатся этого права.

"Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва по мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами", — говорится в сообщении.

Если сейчас право на отсрочку есть у граждан, которые заняты постоянным уходом за родителями жены или мужа, то в случае приняти законопроекта это право на отсрочку будет лишь у лиц, которые ухаживают за своими родителями.

Также военнообязанные украинцы с правом на отсрочку, которые имеют жену или мужа с инвалидностью III группы потеряют его.

Отдельно Марьяна Безуглая отметила, что круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, которое нуждается в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства. Туда включены родители и родители мужа или жены, дети, дети мужа или жены включая усыновленных.

Отсрочку также могут потерять те мужчины, которые получают второе или третье высшее образование для уклонения от мобилизации.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что в Раде назвали сроки принятия законопроекта по демобилизации. По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, среди главных аспектов нововведения — демобилизация людей с инвалидностью первой и второй группы, демобилизация освобожденных из плена и людей с активной фазой онкозаболевания.