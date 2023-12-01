Мобілізації в Україні з 1 грудня: хто має відстрочку від призову

В країні продовжується мобілізація, але частина громадян має право на відстрочку. Наразі студентів не призивають у військо, але незабаром ситуація може змінитись.

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В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Також продовжує діяти загальна мобілізація населення. У тому, хто не підлягає призову у грудні, розібрались журналісти "24 каналу".

Нині мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак частина громадян має право на відстрочку від військової служби. Відповідний перелік розширили у серпні цього року, з того часу він не змінювався.

Мобілізація в Україні: хто має відстрочку?

Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

працівники, що мають бронь за держорганами, підприємствами, установами чи організаціями;

багатодітні батьки та батьки-одинаки;

особи з інвалідністю I – III груп;

громадяни, які є опікунами осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

українці, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I — II груп або з важкою хворобою, підтвердженою спеціальною комісією;

особи, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

громадяни, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами або інвалідністю I – II груп;

українці, чиї родичі загинули або вважаються зниклими безвісти під час оборони в період повномасштабної війни або АТО.

Студенти віком від 30 років, які отримують другу вищу освіту, у грудні цього року також мобілізації не підлягають. Проте в Україні вже розробляють законодавчі зміни, які позбавлять частину таких осіб відстрочки.

Нагадаємо, у ЗМІ розібрались, які категорій українців підлягають мобілізації у грудні. Окрім того, секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко розповів, які плануються зміни.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам. Схожу пропозицію вже ухвалила Одеська міськрада.