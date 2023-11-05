МО утвердило новую кадровую политику в ВСУ: как изменится призыв в армию

Новая концепция кадровой политики предполагает замену воинской повинности службой по контракту, обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие пять лет. В документе изложена стратегия комплектования армейских кадров как во время войны, так и в мирное время. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило Министерство обороны.

Главные проблемы, которые предстоит решить с помощью новой военной кадровой политики:

обеспечение ВСУ человеческими ресурсами во время полномасштабной войны;

интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;

взаимосовместимость вооруженных сил Украины и государств-членов НАТО.

Как изменится призыв в ВСУ

Результатом введения новой концепции кадровой политики будет переход на контрактную военную службу вместо призыва в армию. В числе других ожидаемых результатов:

замена срочной военной службы интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

введение системы рекрутинга в ВСУ военных специалистов;

гендерное равенство, предоставление женщинам равных возможностей в армии;

цифровизация воинского учета;

автоматизация процессов управления персоналом;

расширение сотрудничества между специализированными учебными заведениями Украины, ЕС и государств-членов НАТО;

усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

расширение психологического сопровождения солдат и офицеров;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

обеспечение условий перехода к гражданской жизни для военнослужащих после увольнения со службы.

Кроме того, новая концепция декларирует человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих. Это предусматривает эффективное распределение кадров с учетом образования и профессионального уровня военнослужащих, что даст возможности для карьерного роста и закроет потребности ВСУ в редких военных специальностях.

Согласно документу, контроль за исполнением концепции и оценка результатов ее внедрения будут возложены на Комитет по кадровому менеджменту МО Украины.

Напомним, в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для призыва в армию. Условиями призыва на военную службу после 60 лет будет не только высокая профессиональная подготовка, опыт службы и признание ВКК пригодными по состоянию здоровья, но прежде всего добровольное желание.

Ранее Фокус писал, украинцев какого возраста могут призвать на службу в 2023 году. В новом порядке Кабмина определено, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. Однако эти изменения не влияют на установленные нормы относительно возраста для мобилизации.