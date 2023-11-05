МО утвердило новую кадровую политику в ВСУ: как изменится призыв в армию
Новая концепция кадровой политики предполагает замену воинской повинности службой по контракту, обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие пять лет. В документе изложена стратегия комплектования армейских кадров как во время войны, так и в мирное время. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило Министерство обороны.
Главные проблемы, которые предстоит решить с помощью новой военной кадровой политики:
- обеспечение ВСУ человеческими ресурсами во время полномасштабной войны;
- интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;
- взаимосовместимость вооруженных сил Украины и государств-членов НАТО.
Как изменится призыв в ВСУ
Результатом введения новой концепции кадровой политики будет переход на контрактную военную службу вместо призыва в армию. В числе других ожидаемых результатов:
- замена срочной военной службы интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- введение системы рекрутинга в ВСУ военных специалистов;
- гендерное равенство, предоставление женщинам равных возможностей в армии;
- цифровизация воинского учета;
- автоматизация процессов управления персоналом;
- расширение сотрудничества между специализированными учебными заведениями Украины, ЕС и государств-членов НАТО;
- усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;
- расширение психологического сопровождения солдат и офицеров;
- новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
- обеспечение условий перехода к гражданской жизни для военнослужащих после увольнения со службы.
Кроме того, новая концепция декларирует человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих. Это предусматривает эффективное распределение кадров с учетом образования и профессионального уровня военнослужащих, что даст возможности для карьерного роста и закроет потребности ВСУ в редких военных специальностях.
Согласно документу, контроль за исполнением концепции и оценка результатов ее внедрения будут возложены на Комитет по кадровому менеджменту МО Украины.
Напомним, в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для призыва в армию. Условиями призыва на военную службу после 60 лет будет не только высокая профессиональная подготовка, опыт службы и признание ВКК пригодными по состоянию здоровья, но прежде всего добровольное желание.
Ранее Фокус писал, украинцев какого возраста могут призвать на службу в 2023 году. В новом порядке Кабмина определено, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. Однако эти изменения не влияют на установленные нормы относительно возраста для мобилизации.