Мобилизация в Украине: в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для призыва в армию

Условиями призыва на военную службу после 60 лет будет не только высокая профессиональная подготовка, опыт службы и признание ВКК пригодными по состоянию здоровья, но прежде всего добровольное желание.

Related video

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №10084, в котором предлагают снять возрастные ограничения для службы в действующей украинской армии мужчинам старше 60 лет. Об этом сообщается в карточке предложенного законопроекта на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Если оговоренные изменения будут внесены в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", у мужчин старше 60 лет появится возможность мобилизоваться. У военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава возрастной ценз поднимется с 60 до 65 лет, для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.

Ключевые критерии для призыва мужчин старше 60 лет:

высокая профессиональная подготовка;

опыт практической работы;

признание ВКК пригодным по состоянию здоровья;

добровольное желание служить в рядах ВСУ.

"В начале полномасштабного вторжения большое количество военнослужащих, которые были мотивированы и годны по состоянию здоровья, имели достаточную физическую подготовку и военное обучение, мобилизовались в возрасте, близком к предельному. При этом некоторые из них уже достигли предельного возраста. Кроме того, значительное количество указанных лиц имеют желание мобилизоваться. За это время уже есть обращения в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы, прецеденты по которым, к сожалению, разрешаются не в пользу этих лиц", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, лица достигшие предельного возраста для прохождения военной службы согласно действующему законодательству смогут оставаться служить без ограничений по возрасту и срокам службы.

Парламентарии, подавшие этот законопроект, подчеркнули, что подобную якобы несостоятельность лиц старше 60 лет можно назвать дискриминацией по возрастному признаку, то есть эйджизмом.

Важно

Мобилизация в Украине: кого могут призвать и будут ли изменения с 1 октября

Напомним, Фокус писал, что секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко предупредил о том, что мобилизация в Украине может усилиться, и одной из причин является наметившаяся волна новой мобилизации в России.

Кроме того, Фокус сообщал, что, оснований для признания непригодными к службе стало намного меньше — часть болезней, которые означали непригодность, теперь означают ограниченную пригодность к военной службе.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10062, который предусматривает замену всех военно-учетных удостоверений на электронные и перевод учета онлайн.