Мобілізація в Україні: у Раді пропонують зняти обмеження за віком для призову в армію

Умовами призову на військову службу після 60 років буде не тільки висока професійна підготовка, досвід служби та визнання ВЛК придатними за станом здоров'я, а насамперед добровільне бажання.

Related video

Народні депутати зареєстрували законопроєкт №10084, в якому пропонують зняти вікові обмеження для служби в чинній українській армії чоловікам, старшим за 60 років. Про це повідомляється в картці запропонованого законопроєкту на офіційному сайті Верховної Ради України.

Якщо обумовлені зміни внесуть до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у чоловіків, старших за 60 років, з'явиться можливість мобілізуватися. У військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу віковий ценз підніметься з 60 до 65 років, для вищого військового керівництва — з 65 до 70 років.

Ключові критерії для призову чоловіків старше 60 років:

висока професійна підготовка;

досвід практичної роботи;

визнання ВЛК придатним за станом здоров'я;

добровільне бажання служити в лавах ЗСУ.

"На початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивовані та придатні за станом здоров'я, мали достатню фізичну підготовку та військове навчання, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них уже досягли граничного віку. Крім того, значна кількість зазначених осіб мають бажання мобілізуватися. За цей час уже є звернення до суду такої категорії осіб із проханням надати можливість проходження військової служби, прецеденти за якими, на жаль, вирішуються не на користь цих осіб", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Крім того, особи, які досягли граничного віку для проходження військової служби згідно з чинним законодавством, зможуть залишатися служити без обмежень за віком і строками служби.

Парламентарії, які подали цей законопроєкт, наголосили, що подібну нібито неспроможність осіб, старших за 60 років, можна назвати дискримінацією за віковою ознакою, тобто ейджизмом.

Важливо

Мобілізація в Україні: кого можуть призвати та чи будуть зміни з 1 жовтня

Нагадаємо, Фокус писав, що секретар парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитися, і однією з причин є хвиля нової мобілізації, що намітилася в Росії.

Крім того, Фокус повідомляв, що підстав для визнання непридатними до служби стало набагато менше — частина хвороб, які означали непридатність, тепер означають обмежену придатність до військової служби.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров'я та догляд за недієздатною особою.

Крім того, наприкінці вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10062, який передбачає заміну всіх військово-облікових посвідчень на електронні та переведення обліку онлайн.