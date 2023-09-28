Чи можуть посилити мобілізаційні заходи: у Раді дали відповідь (відео)

Необхідність у мобілізаційних ресурсах визначає виключно Генеральний штаб, але це конфіденційна інформація, заявив член оборонного комітету Роман Костенко.

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Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховної Ради Роман Костенко запевнив, що посилення темпів мобілізації в Україні може статися у разі зміни воєнної стратегії. Про це він сказав в інтервʼю "Українській правді".

"Війна перейшла в нову фазу – війни економік, війни ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія", — підкреслив народний депутат від партії "Голос".

За словами Костенка, парламентському комітету наразі невідомо про зміни стратегії, тому мобілізація продовжуватиметься у тому форматі, який є. На запитання, чи потрібно зараз більше людей, Костенко сказав, що ці плани є компетенцією Генерального штабу ЗСУ, і саме військове командування визначає, скільки людей потрібно для поповнення бойових бригад, ротації, формування нових підрозділів. Проте, як зауважив Костенко, всі ці питання мають ситуаційний, але конфіденційний характер, хоча й підтвердив, що проблеми з особовим складом звичайно є, особливо у тих підрозділах, що безпосередньо беруть участь у бойових діях.

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Стосовно необхідної кількості мобілізованих, нардеп зауважив, що про це можна говорити, лише знаючи, скільки підрозділів потрібно створити, скільки підрозділів треба поповнити, якими є втрати, які дії планує Російська Федерація, який план має ЗСУ — контратакувати на кількох напрямках чи просто стримувати російських агресорів.

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Натомість, на думку нардепа, нагальних змін потребує інформаційна політика щодо мобілізаційних заходів, яку потрібно доносити до всіх українців.

"Люди мають зрозуміти, що війна нікого не омине. Вона прийшла до нас в країну, і ми всі за те, що нашу країну звільнити і захистити… Війна може продовжуватися довго, і ми не можемо тягнути її на одних плечах", — підкреслив Костенко.

Нагадаємо, Фокус писав, що на початку вересня Міноборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Деякі військовозобов'язані чоловіки, як повідомляв Фокус, можуть виїхати за кордон під час війни.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров'я та догляд за недієздатною особою.