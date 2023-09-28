Могут ли усилить мобилизационные мероприятия: в Раде дали ответ (видео)

Необходимость в мобилизационных ресурсах определяет исключительно Генеральный штаб, но это конфиденциальная информация, заявил член оборонного комитета Роман Костенко.

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Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Роман Костенко заверил, что усиление темпов мобилизации в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Война перешла в новую фазу — войны экономик, войны ресурсов. Мы должны понять, какая наша дальнейшая стратегия", — подчеркнул народный депутат от партии "Голос".

По словам Костенко, парламентскому комитету пока неизвестно об изменениях стратегии, поэтому мобилизация будет продолжаться в том формате, который есть. На вопрос, нужно ли сейчас больше людей, Костенко сказал, что эти планы являются компетенцией Генерального штаба ВСУ, и именно военное командование определяет, сколько людей нужно для пополнения боевых бригад, ротации, формирования новых подразделений. Однако, как отметил Костенко, все эти вопросы имеют ситуационный, но конфиденциальный характер, хотя и подтвердил, что проблемы с личным составом конечно есть, особенно в тех подразделениях, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

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Относительно необходимого количества мобилизованных, нардеп отметил, что об этом можно говорить, только зная, сколько подразделений нужно создать, сколько подразделений надо пополнить, каковы потери, какие действия планирует Российская Федерация, какой план имеет ВСУ — контратаковать на нескольких направлениях или просто сдерживать российских агрессоров.

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Зато, по мнению нардепа, неотложных изменений требует информационная политика относительно мобилизационных мероприятий, которую нужно доносить до всех украинцев.

"Люди должны понять, что война никого не обойдет стороной. Она пришла к нам в страну, и мы все за то, чтобы нашу страну освободить и защитить... Война может продолжаться долго, и мы не можем тянуть ее на одних плечах", — подчеркнул Костенко.

Напомним, Фокус писал, что в начале сентября Минобороны утвердило новый перечень болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Некоторые военнообязанные мужчины, как сообщал Фокус, могут выехать за границу во время войны.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.