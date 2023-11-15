В Одессе работники ТЦК надели наручники на мужчину и затащили в бус: ГБР расследует инцидент

Работники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после инцидента во время вручения повестки мужчине в Одессе. Об этом сообщили в ГБР.

По информации пресс-службы, 14 ноября 2023 года ряд одесских Telegram-каналов распространил видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за, якобы, отказ от получения повестки.

Работники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Сейчас, как отметили в правительственном органе, открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

"Государственное бюро расследований и в дальнейшем будет проверять законность проведения мобилизационных процессов в Украине", — отмечается в сообщении.

В Одессе работники ТЦК жестко "мобилизовали" мужчину: что известно

Напомним, в местных Telegram-каналах распространили видео, где мужчину в наручниках работники ТЦК силой "запаковали" в бус. Он якобы отказался брать повестку.

Инцидент произошел в микрорайоне Радужный в Одессе. На видео, которое опубликовали в сети 14 ноября, мужчина лежит на асфальте. После этого люди в военной форме затолкали его в бус.

До этого еще двое мужчин в темно-синей форме, похожей на полицейскую, надели на него наручники. Со временем возле минивэна начали собираться неравнодушные граждане. Они выступали против "мобилизации" одессита.

Что об инциденте говорят в ТЦК

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали в комментарии журналистам, что расследуют обстоятельства этих событий. Однако никаких подробностей относительно инцидента в Одессе так и не предоставили.

Напомним, что в Житомире 8 ноября в милицию с заявлением об избиении обратился работник ТЦК и СП и заявил об избиении неизвестным мужчиной.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина вплавь пытался убежать от военкоматов. Выходка мужчины рассмешила представителей военкомата.