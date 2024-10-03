Всего 2 звонка: юристы поделились инструкцией для украинцев на случай вручения повестки

Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой документы и быть готовыми к возможной проверке. Адвокаты объяснили, как должна выглядеть повестка, что будет после неявки и как действовать, если права были нарушены.

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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 ноября. То есть работники ТЦК продолжат проводить проверки документов на улицах и вручать повестки. О том, что надо знать, говорится в материале "УНИАН".

В период мобилизации в Украине мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. По требованию уполномоченного представителя ТЦК или полиции его нужно предъявлять.

Мобилизация в Украине: как должна выглядеть повестка

Согласно закону, в повестке должны быть указаны:

ФИО и дата рождения лица, которому его вручают;

наименование ТЦК, который ее выдал;

цель вызова в военкомат;

место, день и время, когда нужно явиться;

подпись должностного лица, сформировавшего документ;

регистрационный номер;

объяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах в таком случае.

Неявка по повестке: какие будут последствия

Адвокаты Руслан Мельник и Евгений Камышев отметили, что в случае игнорирования повестки ТЦК может обратиться в полицию, чтобы человека задержали и доставили в военкомат. Правоохранители разыскивают нарушителя в течение 5 дней.

Если найти военнообязанного не удалось, ему присылают заказным письмом требование явиться в ТЦК. Как известно, после этого, независимо от того, был ли получен документ на руки, военкомат может обращаться в суд за ограничением нарушителя в праве управлять авто.

Мобилизация в Украине: инструкция в 2 звонка

Может быть такое, что представители ТЦК остановили и ущемляют права и свободы. В таком случае юристы советуют сделать два звонка — в полицию и в Высший совет правосудия. После того, как приедут работники этих ведомств, можно будет заявить о правонарушениях со стороны военных.

Напомним, юрист Дмитрий Франчук ответил, возможно ли подписать контракт с ВСУ уже после того, как вручили повестку.

Военный адвокат Дарья Панфилова объяснила, когда считается врученной повестка, отправленная по почте.