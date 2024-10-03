Можно ли подписать контракт с желаемой бригадой, уже получив повестку: юрист ответил

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, что успеть мобилизоваться как доброволец возможно, но не исключены "сложности". Получится ли пойти служить по контракту, будет зависеть от нескольких факторов.

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ТЦК распределяет мобилизованных по своему усмотрению. Зато добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, могут выбрать подразделение для службы. Юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина" объяснил, можно ли после вручения повестки стать "контрактником".

Закон о мобилизации: можно ли после повестки подписать контракт

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — отметил Франчук.

Закон не запрещает мобилизованным подписывать контракт, но ТЦК может в этом отказать. То есть то, будет ли возможность пойти в ВСУ по контракту после получения повестки, будет зависеть от военкомата.

ТЦК будет учитывать:

военно-учетную специальность;

потребности ВСУ;

другие факторы, которые считает важными.

Закон о мобилизации: как подписать контракт, когда вручили повестку

Франчук посоветовал придерживаться такого алгоритма действий:

обратиться в ТЦК по месту регистрации;

подать заявление о подписании контракта;

предоставить военкомату все необходимые документы;

пройти ВВК.

Если решение ТЦК будет положительным, можно будет пойти служить по контракту.

"Важно понимать, что процесс может занять некоторое время, нет гарантии, что ТЦК и СП даст вам согласие. Также нужно продолжать выполнять требования повестки, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", — подчеркнул юрист.

Напомним, старший инструктор по рекрутингу львовского ТЦК Юлия Яровая отмечала, что преимущества контрактной службы — в более мощной подготовке и выборе.

Нардеп и член оборонного комитета Рады Федор Вениславский сообщал, что во время мобилизации добровольцы подписывают с ВСУ контракт на один год. После завершения срока его можно не продлевать. Однако в Минобороны объяснили, что это касается не всех.