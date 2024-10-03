Чи можна підписати контракт з бажаною бригадою, вже отримавши повістку: юрист відповів

Юрист Дмитро Франчук пояснив, що встигнути мобілізуватись як доброволець можливо, але не виключені "складнощі". Чи вийде піти служити за контрактом, залежатиме від кількох факторів.

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ТЦК розподіляє мобілізованих на власний розсуд. Натомість добровольці, які підписують контракт з ЗСУ, можуть обрати підрозділ для служби. Юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна" пояснив, чи можна після вручення повістки стати "контрактником".

Закон про мобілізацію: чи можна після повістки підписати контракт

"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", — зазначив Франчук.

Закон не забороняє мобілізованим підписувати контракт, але ТЦК може у цьому відмовити. Тобто те, чи буде можливість піти у ЗСУ за контрактом після отримання повістки, залежатиме від військкомату.

ТЦК буде враховувати:

військово-облікову спеціальність;

потреби ЗСУ;

інші фактори, які вважає важливими.

Закон про мобілізацію: як підписати контракт, коли вручили повістку

Франчук порадив дотримуватись такого алгоритму дій:

звернутись до ТЦК за місцем реєстрації;

подати заяву про підписання контракту;

надати військкомату усі необхідні документи;

пройти ВЛК.

Якщо рішення ТЦК буде позитивним, можна буде піти служити за контрактом.

"Важливо розуміти, що процес може зайняти деякий час, немає гарантії, що ТЦК та СП дасть вам згоду. Також потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки, поки ви не отримаєте остаточного рішення від ТЦК та СП", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, старша інструкторка з рекрутингу львівського ТЦК Юлія Ярова наголошувала, що переваги контрактної служби — у потужнішій підготовці та виборі.

Нардеп та член оборонного комітету Ради Федір Веніславський повідомляв, що під час мобілізації добровольці підписують з ЗСУ контракт на один рік. Після завершення терміну його можна не продовжувати. Однак у Міноборони пояснили, що це стосується не всіх.