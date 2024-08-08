Контракт із ЗСУ під час війни: хто може підписати і на які строки

Під час загальної мобілізації у громадян є кілька варіантів того, як підписати договір з армією. Строки служби можуть становити від 1 до 10 років.

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В Україні вкотре продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію і тепер вони діятимуть щонайменше до 9 листопада. При цьому у військовозобов'язаних громадян навіть під час війни є можливість підписати контракт із ЗСУ. У матеріалі "АрміяInform" розповіли про його терміни та особливості.

Зараз у питанні підписання контрактів на проходження військової служби є певна варіативність. Можна підписати строковий контакт, а можна до оголошення демобілізації.

Українцям розповіли, хто може підписати контракт із ЗСУ під час війни Фото: "Армия Информ"

Контракт із ЗСУ: до демобілізації

Такий варіант договору можливий лише в тому разі, якщо діє воєнний стан, як зараз. Це регламентується українським законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Такий сценарій можливий для тих, хто вже був мобілізований у війська і тривалість контракту залежить безпосередньо від того, коли буде оголошено демобілізацію.

Строковий контракт із ЗСУ: деталі

Такі договори також можна підписувати під час дії воєнного стану і його строки можуть бути від 1 до 10 років. Це безпосередньо залежить від звання і посад, тому якщо йдеться про перший контракт, то варто очікувати на такі умови:

3 роки — для військовослужбовців, які були прийняті на посади рядового складу;

від 3 до 5 років (усе залежить від згоди сторін) — для військовослужбовців, які були прийняті на посади сержантського і старшинського складу;

5 років — для курсантів, які закінчили військові навчальні заклади для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.

Для офіцерів строки контракту інші, продовжують автори матеріалу.

"З військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмами підготовки офіцерського складу строк контракту становить 5 років. Окрім спеціальностей льотного складу. В них тривалість служби — 10 років. З військовослужбовцями, які пройшли підготовку офіцерів запасу (військові кафедри) контракт укладається на строк від 2 до 5 років (залежно від згоди сторін)", — ідеться в повідомленні.

Для інших осіб офіцерського складу строк договору становить від 1 до 5 років. Автори матеріалу також додали, що для медиків і громадян, яким не виповнилося 25 років, з'явилася можливість підписати контракти строком на 1 рік.

Розрив контракту із ЗСУ: чи можна це зробити достроково

Під час воєнного стану дія контракту для військовослужбовців продовжується автоматично. Водночас в українському законі "Про військовий обов'язок і військову службу" визначено підстави, які дають змогу достроково розірвати контракт і звільнитися зі служби.

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