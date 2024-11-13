Посилювати, а не розформовувати: Корчинський назвав шкідливою ідею ліквідації ТЦК (відео)

Рекрутингові центри не зможуть ефективно замінити ТЦК, а для покращення показників мобілізації треба дати терцентрам більше повноважень, вважає засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський.

Попри всі недоліки роботи ТЦК та СП, вони є найефективнішим способом поповнення Збройних сил України, і їх розформування лише погіршить темпи мобілізації в Україні. Таку думку висловив український політик, громадський діяч, письменник і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський в інтерв'ю телеканалу NTA.

Корчинський вважає, що рекрутингові центри не зможуть ефективно замінити ТЦК, і називає такі пропозиції шкідливими.

"Ми маємо досвід, коли були звільнені очільники обласних і районних ТЦК, в більшості одномоментно, тому що вони були корумповані. Це призвело до погіршення якості роботи терцентрів, але не зменшило корупцію. Звісно, в роботі ТЦК є багато ексцесів, пов'язаних у першу чергу з тим, що замало людей мобілізують і є корупційні випадки. Проте більш ефективного способу поповнення ЗСУ поки що не існує", — пояснив свою думку громадський діяч.

На його погляд, рекрутингові центри навряд чи будуть краще за ТЦК спонукати громадян до мобілізації.

"Заохочувати громадян можна зараз тільки коштами, патріоти вже давно на фронті. На жаль, багато з них загинули. Саме тому голос пораженців, капітулянтів чутний зараз більше, ніж голос патріотів", — сказав Корчинський.

Засновник батальйону "Братство" зазначив, що аби розв'язати проблему з нестачею військовослужбовців, ТЦК потрібно не розформовувати, а наділити ширшими повноваженнями для мобілізації громадян.

"Потрібно посилювати ТЦК, а не розформовувати їх", — заявив Корчинський.

Рекрутингові центри не замінять ТЦК, вважає засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський.

Нагадаємо,13 листопада начальник звʼязків з громадськістю Полтавського ТЦК Роман Істомін пояснив, чому неможливо створити бригади з працівників ТЦК для поповнення лав ЗСУ. Він сказав, що більшість працівників ТЦК є цивільними особами, які могли б бути корисними хіба що у будівельних бригадах.

Пропозицію розформувати військкомати та відправити співробітників ТЦК на фронт напередодні озвучувала народна депутатка України Мар'яна Безугла. Вона стверджує, що завдяки цьому українська армія може зрости на 50 тисяч військовослужбовців. Мобілізаційні процеси, на погляд Безуглої, повинні взяти на себе Центри надання адміністративних послуг.

Також 12 листопада народна депутатка та ексчленка фракції "Слуга народу" Юлія Яцик заявила, що в Раді хотіли б відправити усіх співробітників ТЦК на фронт. За її словами, депутати пропонують створити з працівників терцентрів 10 нових бригад ЗСУ.