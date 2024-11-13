Усиливать, а не расформировывать: Корчинский назвал вредной идею ликвидации ТЦК (видео)

Рекрутинговые центры не смогут эффективно заменить ТЦК, а для улучшения показателей мобилизации надо дать терцентрам больше полномочий, считает основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский.

Несмотря на все недостатки работы ТЦК и СП, они являются самым эффективным способом пополнения Вооруженных сил Украины, и их расформирование только ухудшит темпы мобилизации в Украине. Такое мнение высказал украинский политик, общественный деятель, писатель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский в интервью телеканалу NTA.

Корчинский считает, что рекрутинговые центры не смогут эффективно заменить ТЦК, и называет такие предложения вредными.

"Мы имеем опыт, когда были уволены руководители областных и районных ТЦК, в большинстве одномоментно, потому что они были коррумпированы. Это привело к ухудшению качества работы терцентров, но не уменьшило коррупцию. Конечно, в работе ТЦК есть много эксцессов, связанных в первую очередь с тем, что мало людей мобилизуют и есть коррупционные случаи. Однако более эффективного способа пополнения ВСУ пока не существует", — пояснил свое мнение общественный деятель.

На его взгляд, рекрутинговые центры вряд ли будут лучше ТЦК побуждать граждан к мобилизации.

"Поощрять граждан можно сейчас только средствами, патриоты уже давно на фронте. К сожалению, многие из них погибли. Именно поэтому голос пораженцев, капитулянтов слышен сейчас больше, чем голос патриотов", — сказал Корчинский.

Основатель батальона "Братство" отметил, что чтобы решить проблему с нехваткой военнослужащих, ТЦК нужно не расформировывать, а наделить более широкими полномочиями для мобилизации граждан.

"Нужно усиливать ТЦК, а не расформировывать их", — заявил Корчинский.

Рекрутинговые центры не заменят ТЦК, считает основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский.

Напомним, 13 ноября начальник связей с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин объяснил, почему невозможно создать бригады из работников ТЦК для пополнения рядов ВСУ. Он сказал, что большинство работников ТЦК являются гражданскими лицами, которые могли бы быть полезными разве что в строительных бригадах.

Предложение расформировать военкоматы и отправить сотрудников ТЦК на фронт накануне озвучивала народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она утверждает, что благодаря этому украинская армия может вырасти на 50 тысяч военнослужащих. Мобилизационные процессы, на взгляд Безуглой, должны взять на себя Центры предоставления административных услуг.

Также 12 ноября народный депутат и экс-член фракции "Слуга народа" Юлия Яцык заявила, что в Раде хотели бы отправить всех сотрудников ТЦК на фронт. По ее словам, депутаты предлагают создать из работников терцентров 10 новых бригад ВСУ.