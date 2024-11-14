"Надо заниматься рекрутингом, а не бусификацией": военные высказались об идее расформирования ТЦК

Споры вокруг темы расформирования ТЦК не угасают. Депутаты разделились во мнениях, а вот военные поддержали инициативу. Фокус рассказывает, почему военкоматы должны переформировать в рекрутинговые центры.

Идею расформирования ТЦК обсуждают третий день. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады пришла к выводу о необходимости создания рекрутинговых центров вместо военкоматов. Не все народные депутаты поддержали инициативу. В частности секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он считает, что без ТЦК мобилизация остановится. Такого же мнения и военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам военкоматы требуют только реформирования, а не расформирования. И в случае ликвидации военкоматов сегодня, уже завтра бойцы с линии фронта пойдут домой, ведь некому будет комплектовать армию.

Однако военные увидели больше плюсов, чем минусов в ликвидации ТЦК.

Так по словам, военнослужащего Станислава Бунятова с позывным "Осман", в таком случае ветераны войны, которые сейчас работают в военкоматах пойдут инструкторам работать в учебные центры, и это очень повысит боевую эффективность солдат.

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев считает, что ТЦК и СП нуждается в реформировании в другой формат.

По его словам, у военкоматов нужно убрать военный сегмент, и все перевести на обычные ЦПАУ.

"У нас такая ситуация, что хотим построить армию НАТО по новым стандартам, но у нас остаются эти советские сегменты, которые тянут нас назад. ТЦК, какие бы они ни были, они как раз это делают. Надо заниматься рекрутингом, а не бусификацией", — сказал Фокусу Яковлев.

Сейчас ТЦК руководят майоры, подполковники, полковники и тому подобное. В большинстве они занимаются коррупцией, зарабатыванием денег, отправкой на фронт боевых бригад, говорит военный.

"Какая от них там польза, это вопрос риторический, но это не значит, что их не нужно убирать. Как человек, старый дед-подполковник, которому 50 лет, может заниматься нормальным рекрутингом, если он не может пользоваться Instagram, YouTube, Facebook, не понимает, что такое нативная реклама. Вы же видите, что нет никакой наружной рекламы о ВСУ, нет никакого разъяснения относительно того, когда человек приходит в ВСУ, кем он будет через 5-10 лет", — продолжает Яковлев.

Он отметил, что нет эффективного управления бойцами и распределения ресурсов. А потому возникает вопрос: зачем старые прапорщики, ведь они не знают, что такое тепловизоры и не понимают разницы в машинах и тому подобное.

"У нас есть тысяча крутых волонтеров, которые гораздо лучше с этой задачей бы справились, чем старые деды-логисты. Вопрос в том, что ТЦК нужно переформатировать на современный рекрутинг. Понятно, что там должна быть доля военных людей, но их можно взять из состава демобилизованных", — пояснил военный.

Яковлев убежден, что человек, когда приходит на собеседование, должен общаться не с теми, кто ни разу не был на поле боя, а с военными, которые видели фронт, и понимают, что такое война.

"Я уже не говорю о том, что ТЦК не выполняет роль структуры, которая бы хоть как-то занималась именно специализацией людей в ВСУ, они просто находят кого-то на улице, забрасывают в бусик, и этот человек едет потом куда-то", — добавил он.

Напомним, 13 ноября украинский политик, общественный деятель, писатель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что ТЦК являются самым эффективным способом пополнения армии. Их расформирование может ухудшить темпы призыва.

В тот же день начальник по связям с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин сообщил, что в ТЦК и СП в основном работают гражданские. Именно поэтому из них не получится создать боевую бригаду.