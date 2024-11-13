Мобилизация остановится, а бойцы поедут домой: Фокус узнал, что не так с идеей разогнать ТЦК

Если сейчас ликвидировать ТЦК и СП — призыв в Украине остановится, считают опрошенные Фокусом эксперты. Но это еще не все последствия, которые могут возникнуть, если военкоматы расформируют и введут новый, еще неопределенный механизм мобилизации.

Украинские нардепы выступают за расформирование ТЦК и создание в Украине системы рекрутинга. Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая, заявила Фокусу, что если не вернуть доверие людей к призыву, то Украина проиграет войну. По ее словам, репутация ТЦК необратимо испорчена, и на это есть объективные причины, и не только то, что работники военкоматов отвечают за принудительную составляющую призыва, но и как проводят мобилизацию и соблюдают права граждан. Более того, есть большой уровень коррупции.

"Расформирование ТЦК — это вполне реальная вещь. В частности, административные функции может выполнять ЦНАП, можно диджитализировать через "Дію", "Армію+" или "Оберіг". Тогда как рекрутинговые центры развивают отдельно, поэтому их надо оставить и больше развить", — рассказала Фокусу Безуглая.

Однако, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, военкоматы требуют только реформирования, а не расформирования. И в случае ликвидации военкоматов сегодня, уже завтра бойцы с линии фронта пойдут домой, ведь некому будет комплектовать армию.

По его словам, сначала нужно создать организацию, которая заменит ТЦК, или же реформировать существующую. Нужно вывести ТЦК из состава Сухопутных войск и передать их Минобороны, сделать гражданскими организациями. А по мере распространения рекрутинговых центров можно сокращать или постепенно ликвидировать военкоматы.

"Сегодня рекрутинговые центры набирают бойцов для отдельных бригад, а остальные постоянно жалуются, что нет личного состава, некому в окопах вести бой", — сказал Жданов.

Он отметил, что депутаты — это бизнесмены, которые не дуют на 2-3 шага вперед. В бизнесе же решают проблему тогда, когда она возникает.

"Возникла проблема, общество сегодня настроено против ТЦК, то давайте их расформируем. А что завтра? А завтра будет другая проблема, кто будет комплектовать. Мы ее будем потом решать. А кто в это время будет, пока вы решите эту проблему, комплектовать Вооруженные силы? Вот в чем у нас огромная проблема. Это государственное управление", — отметил эксперт.

В свою очередь начальница службы по связям с общественностью Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Елена Родина сказала Фокусу, что в расформировании ТЦК видит только минусы, ведь не разработана программа, и невозможно представить, как в дальнейшем будет работать система.

Она считает, что мобилизация может остановиться без ТЦК из-за неразработанных других программ и не определения организаций, которые будут отвечать за поставки мобилизационного ресурса.

"Рекрутинг — это вообще замечательно. По моему мнению, замысел замечательный, и он действительно работает. Но в настоящее время, мне кажется, пока невозможно полностью укомплектовать воинские части только с помощью рекрутинга", — сообщила она.

Напомним, 12 ноября в Раде предложить ликвидировать ТЦК и СП. По словам нардепа Юлии Яцык, набором людей в армию должны заниматься рекрутинговые центры.

13 ноября украинский политик, общественный деятель, писатель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал, что несмотря на недостатки работы ТЦК, военкоматы являются самым эффективным способом пополнения ВСУ. Тогда как их расформирование только ухудшит темпы призыва в Украине.