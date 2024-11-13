Мобілізація зупиниться, а бійці поїдуть додому: Фокус дізнався, що не так з ідеєю розігнати ТЦК

Якщо зараз ліквідувати ТЦК та СП — призов в Україні зупиниться, вважають опитані Фокусом експерти. Але це ще не всі наслідки, які можуть виникнути, якщо військкомати розформирують і запровадять новий, ще невизначений механізм мобілізації.

Українські нардепи виступають за розформування ТЦК і створення в Україні системи рекрутингу. Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла, заявила Фокусу, що якщо не повернути довіру людей до призову, то Україна програє війну. За її словами, репутація ТЦК незворотньо зіпсована, і на це є обʼєктивні причини, і не лише те, що працівники військкоматів відповідають за примусову складову призову, але й як проводять мобілізацію та дотримуються прав громадян. Ба більше, є великий рівень корупції.

"Розформування ТЦК — це цілком реальна річ. Зокрема, адміністративні функції може виконувати ЦНАП, можна діджиталізувати через "Дію", "Армію+" чи "Оберіг". Тоді як рекрутингові центри розвивають окремо, тому їх треба залишити та більше розвинути", — розповіла Фокусу Безугла.

Проте, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, військкомати потребують лише реформування, а не розформування. І в разі ліквідації військкоматів сьогодні, вже завтра бійці з лінії фронту підуть додому, адже не буде кому комплектувати армію.

За його словами, спочатку потрібно створити організацію, яка замінить ТЦК, або ж реформувати існуючу. Потрібно вивести ТЦК зі складу Сухопутних військ та передати їх Міноборони, зробити цивільними організаціями. А в міру розповсюдження рекрутингових центрів можна скорочувати або поступово ліквідовувати військкомати.

"Сьогодні рекрутингові центри набирають бійців для окремих бригад, а решта постійно жаліється, що немає особового складу, немає кому в окопах вести бій", — сказав Жданов.

Він зазначив, що депутати — це бізнесмени, які не дують на 2-3 кроки вперед. У бізнесі ж розв'язують проблему тоді, коли вона виникає.

"Виникла проблема, суспільство сьогодні налаштовано проти ТЦК, то давайте їх розформуємо. А що завтра? А завтра буде інша проблема, хто буде комплектувати. Ми її будемо потім вирішувати. А хто в цей час буде, поки ви вирішите цю проблему, комплектувати Збройні сили? От в чому у нас величезна проблема. Це державне управління", — зауважив експерт.

Своєю чергою начальниця служби зв’язків з громадськістю Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олена Родіна сказала Фокусу, що в розформуванні ТЦК бачить лише мінуси, адже не розроблена програма, та неможливо уявити, як надалі працюватиме система.

Вона вважає, що мобілізація може зупинитися без ТЦК через нерозроблені інші програми та не визначення організацій, які відповідатимуть за постачання мобілізаційного ресурсу.

"Рекрутинг — це взагалі чудово. На мою думку, задум чудовий, і він дійсно працює. Але на даний час, мені здається, поки що неможливо повністю укомплектувати військові частини тільки за допомогою рекрутингу", — повідомила вона.

Нагадаємо, 12 листопада в Раді запропонувати ліквідувати ТЦК та СП. За словами нардепки Юлії Яцик, набором людей до армії повинні займатися рекрутингові центри.

13 листопада український політик, громадський діяч, письменник і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський розповів, що попри недоліки роботи ТЦК, військкомати є найефективнішим способом поповнення ЗСУ. Тоді як їхнє розформування лише погіршить темпи призову в Україні.