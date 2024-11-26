Замість зборів ОСББ — електронне голосування: в Україні цифровізують управління будинками

Голосування співвласників та оприлюднення протоколів відбуватиметься через електронну систему. У Міністерстві розвитку громад і територій кажуть, що це унеможливить корупцію.

В Україні запустять експериментальний проєкт — електронну Систему управління багатоквартирними будинками (СУББ), в якій накопичуватиметься, зберігатиметься і поширюватиметься інформація про спільне майно співвласників. За задумом ініціаторів система повинна спростити управління багатоповерхівками та мінімізувати "людський фактор". Кабінет міністрів України затвердив відповідну постанову на засіданні 26 листопада. Проєкт будуть впроваджувати протягом найближчих двох років, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

В міністерстві розповіли, що інформаційно-комунікаційна Система управління багатоквартирними будинками запровадить уніфікований та цифровізований підхід. У ній зберігатиметься інформація про технічний стан спільного майна співвласників, аналітичні та статистичні дані — все необхідне для ухвалення рішень щодо житлової політики на рівні громади та держави.

Така система має мінімізувати негативний вплив "людського фактора" в різних процесах управління будинком. Зміни торкнуться проведення зборів та оприлюднення протоколів — це можна буде робити в електронному форматі. Також у відомстві кажуть, що уніфікована система унеможливить корупцію.

Повідомляється, що в системі буде 11 електронних кабінетів і Реєстр управління багатоквартирними будинками. Також постанова Кабміну визначила процедуру та вимоги щодо наповнення та ведення системи, її структуру та повноваження держателя, адміністратора й технічного адміністратора.

Крім того, експериментальний проєкт спростить реалізацію житлової політики державою. Зокрема СУББ взаємодіятиме з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко 26 листопада анонсувала запуск електронної ВЛК в Україні. Обмін даними відбуватиметься між системою "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Також зазначимо, ЗМІ писали про першу в Україні "багатоповерхівку-електростанцію", яка може генерувати до загальної мережі до 70-80 кВт*год.