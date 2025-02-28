На зависть Китаю: в США создали революционную ветряную электростанцию, как она работает

Технология позволяет разместить турбину на воде и передавать выработанную энергию на сушу с помощью кабелей.

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Команда исследователей из Техасского университета в Далласе (США) разработала новую конструкцию вертикальной ветровой турбины, которая должна производить больше электроэнергии на море. Об этом проекте стало известно изданию Renewable Energy Magazine.

Конструкция имеет вертикальную ось вращения, чем отличается от традиционных трехлопастных турбин с горизонтальной осью. Прототип имеет около 182 см в высоту, а расположение лопастей напоминает перевернутую яичницу. Недавно Фокус объяснял, почему вертикальные ветрогенераторы из Китая не стоит покупать для дома.

Турбина будет расположена на платформе частично над и частично под поверхностью океана и прикреплена к морскому дну с помощью кабелей. В отличие от традиционных конструкций, генератор и элементы управления находятся на уровне воды на платформе, что обеспечивает большую стабильность и облегчает обслуживание. Кабель тянется вдоль морского дна и передает выработанную электроэнергию на сушу.

Доктор Тодд Гриффит и его команда недавно провели масштабные лабораторные испытания в Университете штата Мэн и доказали, что прототип работает. Конструкция имеет большие перспективы для захвата неиспользованной потенциальной энергии от ветра, дующего над океаном.

Инновационный ветрогенератор во время испытаний в лаборатории Фото: University of Texas at Dallas

Следующим шагом является создание и испытание конструкции в большем масштабе, высотой до 500 футов (около 152 м). В конце концов, морская турбина будет иметь высоту до 900 футов (около 274 м) — это примерно как 72-этажный небоскреб, и будет производить электроэнергию от ветра над глубокими участками за много километров от побережья, когда систему уже не будет видно с суши. Исследователи также разрабатывают дополнительные технологии для обеспечения безопасности конструкции.

Тодд Гриффит недавно получил грант на исследования в размере 4,42 миллиона долларов США от Министерства энергетики США для продвижения проекта, который дополнил предыдущий грант в размере 3,3 миллиона долларов, предоставленный в 2019 году. Таким образом общая сумма инвестиций составила 7,72 миллиона долларов. Награда Агентства передовых исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E) является частью программы "Аэродинамические турбины, зажигалки и на плаву" с морскими технологиями и интегрированным сервоконтролем (ATLANTIS), которая направлена на разработку новых и потенциально революционных инноваций в плавучих оффшорных технологиях. Исследование не привязано к каким-либо существующим оффшорным ветровым электростанциям.

Проект предусматривает сотрудничество с другими университетами. Исследователи UTD протестировали прототип в Университете штата Мэн, где есть исследовательский центр, который может моделировать условия ветра и волн. Исследователи также проверяли и будут продолжать тестировать свою конструкцию в аэродинамической трубе, граничном слое и дозвуковой аэродинамической трубе.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых разработала более эффективную вертикальную ветряную турбину. Они решили использовать две пары лопастей, которые вращаются в разных направлениях.