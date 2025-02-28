На заздрість Китаю: у США створили революційну вітрову електростанцію, як вона працює

Технологія дозволяє розмістити турбіну на воді і передавати вироблену енергію на сушу за допомогою кабелів.

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Команда дослідників з Техаського університету в Далласі (США) розробила нову конструкцію вертикальної вітрової турбіни, яка має виробляти більше електроенергії на морі. Про цей проєкт стало відомо виданню Renewable Energy Magazine.

Конструкція має вертикальну вісь обертання, чим відрізняється від традиційних трилопатевих турбін з горизонтальною віссю. Прототип має близько 182 см у висоту, а розташування лопатей нагадує перевернуту яєчню. Нещодавно Фокус пояснював, чому вертикальні вітрогенератори з Китаю не варто купувати для дому.

Турбіна буде розташована на платформі частково над і частково під поверхнею океану та прикріплена до морського дна за допомогою кабелів. На відміну від традиційних конструкцій, генератор і елементи керування знаходяться на рівні води на платформі, що забезпечує більшу стабільність і полегшує обслуговування. Кабель тягнеться вздовж морського дна та передає вироблену електроенергію на сушу.

Доктор Тодд Гріффіт та його команда нещодавно провели масштабні лабораторні випробування в Університеті штату Мен і довели, що прототип працює. Конструкція має великі перспективи для захоплення невикористаної потенційної енергії від вітру, що дме над океаном.

Інноваційний вітрогенератор під час випробувань у лабораторії Фото: University of Texas at Dallas

Наступним кроком є ​​створення та випробування конструкції у більшому масштабі, висотою до 500 футів (близько 152 м). Зрештою, морська турбіна матиме висоту до 900 футів (біля 274 м) — це приблизно як 72-поверховий хмарочос, і вироблятиме електроенергію від вітру над глибокими ділянками за багато кілометрів від узбережжя, коли систему вже не буде видно з суші. Дослідники також розробляють додаткові технології для забезпечення безпеки конструкції.

Тодд Гріффіт нещодавно отримав грант на дослідження в розмірі 4,42 мільйона доларів США від Міністерства енергетики США для просування проєкту, який доповнив попередній грант у розмірі 3,3 мільйона доларів, наданий у 2019 році. Таким чином загальна сума інвестицій склала 7,72 мільйона доларів. Нагорода Агентства передових дослідницьких проектів у галузі енергетики (ARPA-E) є частиною програми "Аеродинамічні турбіни, запальнички та на плаву" з морськими технологіями та інтегрованим сервоконтролем (ATLANTIS), яка спрямована на розробку нових і потенційно революційних інновацій у плавучих офшорних технологіях. Дослідження не прив’язане до будь-яких існуючих офшорних вітрових електростанцій.

Проєкт передбачає співпрацю з іншими університетами. Дослідники UTD протестували прототип в Університеті штату Мен, де є дослідницький центр, який може моделювати умови вітру та хвиль. Дослідники також перевіряли та продовжуватимуть тестувати свою конструкцію в аеродинамічній трубі, граничному шарі та дозвуковій аеродинамічній трубі.

Раніше повідомляли, що міжнародна група вчених розробила ефективнішу вертикальну вітряну турбіну. Вони вирішили використати дві пари лопатей, які обертаються у різних напрямках.