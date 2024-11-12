Сили оборони України перебувають у скрутному становищі через нестачу піхоти, хоча українська оборона "добре окопана", говорить Стюарт Рамзі.

Збройним силам України не вистачає солдатів, щоб утримувати позиції на сході, через що Україні конче потрібна військова допомога. Про це повідомив головний кореспондент Sky News Стюарт Рамзі.

За його словами, Сили оборони України перебувають у скрутному становищі через нестачу піхоти та інших важливих запасів, щоправда українська оборона "добре окопана".

"Їм доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах лише для того, щоб підтримати людей, тому що у них просто не вистачає бійців на землі, щоб здійснювати наступальні атаки", – розповів Рамзі.

Він наголосив, що отримання Києвом допомоги від партнерів, зокрема від Вашингтону, зараз є "абсолютно життєво важливим".

Втім, ці події відбуваються в той час, коли Україна побоюється падіння американської підтримки в результаті перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Нагадаємо, що у пресслужбі 47-ї ОМБр повідомили, що 11 листопада стало "чорним днем" для ЗС РФ в Курській області. Росіяни намагалися штурмувати у 5-6 накатів, але добився лише поповнення власних втрат.