Британское издание пишет, что заявления Трампа о Секторе Газа должны беспокоить Москву, потому что вдохновленный успехами на Ближнем Востоке президент США захочет достичь устойчивого мира в Украине.

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Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США возьмут Сектор Газы под свой контроль, могут свидетельствовать, что для завершения войны в Украине президенту РФ Владимиру Путину придется вернуть большую часть оккупированных территорий в обмен на захваченные украинскими бойцами районы Курской области, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, заявления Трампа о Секторе Газа должны взволновать Кремль, потому что "ободренный перемирием в Газе", президент США захочет достичь в отношении Украины соглашения, которого будут придерживаться. Поскольку разговоры о статус-кво не найдут поддержки в Киеве, единственный способ установить длительный мир — возвращение Украине части или даже всей территории, которую оккупировала Россия. Журналист предполагает, что Путин будет вынужден обменять захваченные земли на потерянные территории в Курской области, чтобы "сохранить лицо и свое будущее в Кремле".

Автор материала отмечает, что Трамп стремится быть выдающимся лидером и "миротворцем 21-го века". Он имеет гораздо больше шансов достичь мира в Украине, чем в Газе, потому что российская экономика "находится в свободном падении" из-за санкций, что вызывает недовольство у российских элит.

"Трамп и западные деньги могли бы говорить в Украине и России громче, чем когда-либо в Газе, Аммане и Каире", — пишет журналист The Telegraph.

Он добавляет, что 47-й президент США также стремится как можно быстрее передать проблему защиты Европы в руки европейских лидеров, поскольку его все меньше интересуют проблемы за пределами материковой Америки.

Напомним, 7 февраля в отчете американского Института изучения войны писали, что в течение предыдущих суток ВСУ начали новое контрнаступление и продвинулись вглубь Курской области на 5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 февраля сказал, что, по его мнению, официального мирного плана Трампа еще не существует. Он отметил, что Украина и США будут работать вместе над его разработкой, и призвал дождаться официальных переговоров и заявлений.

Также 6 февраля Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial заявил, что Израилю следовало бы передать Сектор Газа США после завершения боевых действий. По его словам, Соединенные Штаты привлекут специалистов со всего мира для "большого и зрелищного восстановления" региона.