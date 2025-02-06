"Будет много вбросов": Зеленский заявил, что у Трампа еще нет мирного плана

Украинский президент уверен, что официального плана прекращения войны пока не существует. По его словам, американская и украинская стороны будут работать над его пунктами вместе.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что распространенные в СМИ публикации о мирном плане президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине не являются официальной информацией, а самого документа на самом деле еще не существует. Так он ответил на вопрос журналистки о его видении плана прекращения войны на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо 6 февраля.

Владимир Зеленский о мирном плане Дональда Трампа. На видео с 17:10.

По словам украинского лидера, в Офисе президента уже есть видение условий мира, некоторые конкретные вопросы уже обсуждали с американской стороной.

"Еще до инаугурации президента Трампа у нас была возможность услышать видение, важные приоритетные вещи и вещи, в которых не может быть уступок от украинского народа. То есть позицию он знает", — сказал Зеленский.

Относительно мирного плана от Соединенных Штатов он выразил уверенность, что его еще нет, и распространенная в СМИ информация на самом деле не касается официального видения Трампа.

"Я уверен, что наши команды будут работать вместе. Не может быть планов отдельно от кого-то, даже со стороны США", — отметил президент Украины.

Он предупредил, что на эту тему будет много "вбросов" и дезинформации, и призвал дождаться официальных переговоров и их результатов.

Напомним, 6 февраля СМИ писали, что РФ требует от США конкретизировать свою позицию относительно того, как завершить войну в Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль услышал от Белого дома много слов по Украине, но остается неясным, какие именно шаги планируют предпринимать США.

Также 6 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог ответил, какие есть шансы на восстановление ядерного арсенала в Украине.