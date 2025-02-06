"Буде багато вкидів": Зеленський заявив, що Трамп ще не має мирного плану

Український президент впевнений, що офіційного плану припинення війни поки не існує. За його словами, американська й українська сторони працюватимуть над його пунктами разом.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що поширені в ЗМІ публікації про мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні не є офіційною інформацією, а самого документу насправді ще не існує. Так він відповів на питання журналістки про його бачення плану припинення війни на спільному брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо 6 лютого.

Володимир Зеленський про мирний план Дональда Трампа. На відео з 17:10.

За словами українського лідера, в Офісі президента вже є бачення умов миру, деякі конкретні питання вже обговорювали з американською стороною.

"Ще до інавгурації президента Трампа у нас була можливість почути бачення, важливі пріоритетні речі та речі, в яких не може бути поступок від українського народу. Тобто позицію він знає", — сказав Зеленський.

Щодо мирного плану від Сполучених Штатів він висловив впевненість, що його ще немає, і поширена в ЗМІ інформація насправді не стосується офіційного бачення Трампа.

"Я впевнений, що наші команди працюватимуть разом. Не може бути планів окремо від когось, навіть з боку США", — зазначив президент України.

Він попередив, що на цю тему буде багато "вкидів" і дезінформації, та закликав дочекатися офіційних переговорів і їхніх результатів.

Нагадаємо, 6 лютого ЗМІ писали, що РФ вимагає від США конкретизувати свою позицію щодо того, як завершити війну в Україні. Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Кремль почув від Білого дому багато слів щодо України, але залишається неясним, які саме кроки планують робити США.

Також 6 лютого спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відповів, які є шанси на відновлення ядерного арсеналу в Україні.