Зрада чи стратегічна гра: що чекає на Україну після переговорів Трампа і Путіна

У соцмережах активно обговорюють заяви Дональда Трампа після переговорів з Володимиром Путіним. Одна частина експертів песимістично налаштована щодо перспектив справедливо миру в Україні, інша — закликає не поспішати з висновками.

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12 лютого відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним. За її підсумками сторони домовилися "негайно розпочати переговори" щодо завершення війни. Трамп також провів бесіду з президентом України Володимиром Зеленським, за результатами якої заявив, що "настав час зупинити цю безглузду війну з масовими й абсолютно непотрібними смертями і руйнуваннями". Фокус зібрав реакцію українських блогерів, журналістів, політиків та політологів на переговори Трампа і Путіна.

Переговори Трампа і Путіна — що вони означають

Керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська після переговорів президента США і РФ написала у Telegram, що умови закінчення війни, які початково запропонують Україні, будуть неприйнятними і багато в чому принизливими.

"Що це означає? Що пішов процес укладення угоди. Що йдуть торги двох імперій. Що нас намагатимуться схилити до тих інтересів, того компромісу, який цікавий в першу чергу цим двом гравцям. Що нам як ніколи важливо зберігати суб'єктність, силу волі і ввічливий, але переконливий тон. Не дозволяти себе зливати", — зазначила волонтерка.

Марія Берлінська про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Переговори стартували — які перспективи

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що події в трикутнику США-Росія-Україна почали рухатись стрімко, і навіть карколомно.

"Хтось вже очікує, що завтра буде мир, а хтось в паніці, що Трамп задружиться з Путіним і примусить нас до миру на російських умовах. Раджу всім трохи заспокоїтись. З Путіним і, особливо з Трампом, завтра може бути інакше, ніж сьогодні, а тим більше вчора. І те, що вони кажуть не означає, що саме так і буде", — написав він у Facebook.

За його словами, головний критерій подальшого розвитку переговорного процесу — це узгодження і публічне оголошення дати, місця, формату і порядку денного реальних робочих переговорів між Росією і Україною при модерації США, можливо і за участі ЄС. Якщо цього не буде, то це означатиме, що в позиції Росії нічого не помінялося.

Володимир Фесенко про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

На думку політолога Вадим Денисенка, у термін до трьох місяців стане зрозуміло, чи буде цей раунд переговорів результативним. Він закликав українців зберігати здоровий глузд, адже вже зараз "десятки експертів розповсюджують зраду на тій підставі, що розмову Трампа з Путіним була довшою, ніж Трампа з Зеленським".

"Багато хто пише: Трамп першим набрав, значить Путін виграв. Це ідіотизм. Стиль переговорів Трампа з Путіним, як мінімум, дворівнений: на верхньому він тепло відгукується персонально про Путіна. На нижчому — жорстко попереджає про економічні удари. Зараз все залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде, консенсус або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі", — написав Денисенко у Facebook.

Вадим Денисенко про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко після переговорів Трампа і Путіна написав у Fecebook, що офіційно стартував новий етап.

"Як я казав ще під час виборів в США, Трамп любить перемагати. І тепер якщо він дійсно хоче зробити Америку великою — має виграти знову. Все в його руках. Бо якщо путін зараз не програє, він не зупиниться", — зазначив він.

Олексій Гончаренко про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Переговори Трампа і Путіна — чи буде мир

Розмова Трампа і Путіна навряд чи наблизить мир, лише може "умиротворити агресора на кшталт 1937-1938 років ХХ століття у Європі", вважає політичний експерт Андрій Смолій.

"Трамп фактично легалізував міжнародного злочинця, терориста та вбивцю — Путіна. Вивів його на цивілізовану арену. Повернув до життя того, хто розвʼязав найкривавіші бійні нової епохи та століття… Трамп повторив всі російські наративи, які десятками років вибудовувала роспропаганда. Про ІІ Світову війну", — зазначив він.

Смолій не виключив, що підхід Трампа може дати тимчасовий ефект ефемерного миру, однак подальші події можуть призвести до ще більш катастрофічних наслідків.

Андрій Смолій про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Критично щодо переговорів Трампа і Путіна висловилася журналістка Тетяна Даниленко.

"Поки що план Трампа виглядає дуже простим: Україна віддасть копалини за те, що втратить території і не отримає жодних гарантій безпеки, натомість Такер Карлсон отримає ще більше приводів лизати зад Путіну. Потужно", — зазначила вона.

Татяна Даниленко про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Журналіст Олег Базар вважає, що з усіх заяв Дональда Трампа, які пролунали напередодні, українців має цікавити лише продовження допомоги з боку США. На його переконання, станом на зараз немає нічого важливішого.

"На запитання, чи США перестануть допомагати Україні, він (Трамп — ред.) заявив, що ні, Америка буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв", — написав Базар.

Олег Базар про переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав "стратегічною невизначеністю у дипломатії" те, що зараз роблять США. Однак, на його думку, це "свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів".

Андрій Коваленко переговори Трампа і Путіна Фото: Скриншот

"Це дозволяє створювати простір для маневру, запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії. Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій. Йде дуже складна стратегічна гра. Не варто забувати, що США протистоять і росії, і Китаю. Україна ж є у сфері стратегічних інтересів США", — переконаний Коваленко.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про переговори Трампа і Путіна, що стосувалися російсько-української війни і способів її завершення.