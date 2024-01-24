Гроші за війну: чому в Європі бояться віддати $300 мільярдів російських грошей, — Reuters

Очікується, що замість того, щоб конфіскувати заморожені російські активи і передати їх Україні, країни Європейського Союзу поділяться тільки прибутком, отриманим від активів, і не чіпатимуть основну суму.

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Через повномасштабне вторгнення Росії Україна продовжує отримувати колосальні фінансові збитки. Матеріальні збитки від першого року війни, як підрахували у Світовому банку, оцінюють у понад 411 мільярдів доларів. Але ЗС РФ продовжують атакувати Україну, а в Європі, тим часом, продовжують дискутувати про те, як передати українському уряду 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. І, схоже, європейські чиновники ще дуже далекі від вирішення цього питання. Про це 23 січня написало агентство Reuters.

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"Конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування військових зусиль України, але європейські чиновники відкидають цю ідею як надто ризиковану з юридичного погляду", — сказано в публікації.

Журналісти нагадують, що в Європейському Союзі, США, Японії та Канаді є близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку. Кошти заморозили після того, як Росії 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Зазначається, що майже 200 мільярдів доларів із цих коштів зберігаються в Європі, переважно в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Водночас один високопоставлений чиновник анонімно сказав журналістам, що Євросоюз не зможе конфіскувати активи РФ, тому не варто чекати, що блок робитиме якісь кроки.

"Між країнами-членами ЄС немає згоди з цього приводу", — сказав він.

У Європі, зокрема, сумніваються, що знайдуть законні підстави для такої безпрецедентної конфіскації активів. Також є побоювання, що такі дії підкосять стабільність європейської валюти — інвестори можуть забрати активи в євро, побоюючись, що одного разу їхні гроші також можуть бути конфісковані. Турбує європейських чиновників і обіцянки Москви конфіскувати західні активи в Росії, які, за попередньою інформацією, становлять 288 мільярдів доларів.

До того ж у бельгійського клірингового центру Euroclear є "значні" активи в Росії. Конфіскація активів знищить фінансову стабільність клірингового центру, що спровокує серйозні наслідки.

"Euroclear управляє трильйонами, і його банкрутство коштувало б набагато більше, ніж бюджет ЄС. Ми повинні збалансувати ризик і прибуток", — сказав Reuters один із чиновників.

Прогнозується, що Євросоюз, замість конфіскації російських активів, погодиться на пропозицію Єврокомісії (ЄК) про те, щоб узяти на себе тільки прибуток, отриманий від активів, і не чіпати основну суму.

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Нагадаємо, Фокус уже писав про те, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дасть змогу конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів і спрямувати ці кошти на відновлення України.