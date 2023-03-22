Безліч грошей: Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме відбудова України після війни

Найсерйозніші зміни в плані фінансування відновлення інфраструктури відбулися в прифронтових регіонах.

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На відновлення власної економіки від наслідків війни Україні доведеться витратити 411 млрд доларів. Сума у 2,6 рази перевищує очікуваний ВВП України у 2023 році, повідомляє Reuters із посиланням на дані Світового банку.

За даними експрес-оцінки потреб, Україні потрібно 14 млрд доларів для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році. Для цього знадобиться 11 млрд доларів фінансування на додаток до того, що передбачено у бюджеті України на цей рік.

Майже 22% потреб припадає на транспорт, на житло — 17%, енергетику — 11% та сільське господарство — 7%. Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці. Тут збитки за даними Світового банку, вп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Серйозні зміни щодо фінансування відновлення інфраструктури відбулися в прифронтових регіонах, таких як:

Донецька область;

Харківська область;

Луганська область;

Херсонська область.

Зазначається, що ці регіони із жовтня 2022 року знаходяться під потужними ракетними ударами з боку РФ.

При цьому віцепрезидентка Світового банку по Європі та Центральній Азії Анна Б'єрде високо оцінила стійкість та рішучість України у вирішенні невідкладних завдань щодо відновлення та реконструкції.

"Продовження підтримки України — це інвестиції як у країну, так і у світову економіку. Підтримка партнерів розвитку для державних інвестицій має бути доповнена значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для відновлення", — сказала вона.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Світовий банк післявоєнне відновлення України оцінював у 500-600 млрд дол. До цього процесу, на думку Анни Б'єрде, мають приєднатися як держави, так і приватні компанії.

Втім, президент України Володимир Зеленський у листопаді повідомляв, що на післявоєнне відновлення України потрібно понад трильйон доларів. Український лідер також наголошував на тому, що деякі західні країни вже виявили бажання фінансувати відбудову України.