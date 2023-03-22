Уйма денег: Всемирный банк подсчитал, во сколько обойдется отстройка Украины после войны

Самые серьезные изменения в плане финансирования восстановления инфраструктуры произошли в прифронтовых регионах.

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На восстановление собственной экономики от последствий войны Украине придется потратить 411 млрд долларов. Сумма в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на данные Всемирного банка.

По данным экспресс-оценки потребностей, Украине нужно 14 млрд долларов для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году. Для этого понадобится 11 млрд долларов финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на этот год.

Около 22% потребностей приходится на транспорт, на жилье — 17%, энергетику — 11% и сельское хозяйство — 7%. Наибольший пропорциональный рост произошел в энергетике. Здесь ущерб по данным Всемирного банка, в пять раз превысил уровень июня 2022 года.

Серьезные изменения в плане финансирования восстановления инфраструктуры произошли в прифронтовых регионах, таких как:

Донецкая область;

Харьковская область;

Луганская область;

Херсонская область.

Отмечается, что эти регионы с октября 2022 года находятся под мощными ракетными ударами со стороны РФ.

При этом вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде высоко оценила стойкость и решимость Украины в решении неотложных задач по восстановлению и реконструкции.

"Продолжение поддержки Украины — это инвестиции как в страну, так и в мировую экономику. Поддержка партнеров по развитию для государственных инвестиций должна быть дополнена значительными частными инвестициями, чтобы увеличить доступное финансирование для восстановления", — сказала она.

Напомним, в декабре 2022 года Всемирный банк послевоенное восстановление Украины оценивал в 500-600 млрд долл. К этому процессу, по мнению Анны Бьерде, должны присоединиться как государства, так и частные компании.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский в ноябре сообщал, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов. Украинский лидер также отмечал, что некоторые западные страны уже выразили желание финансировать отстройку Украины.