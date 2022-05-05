Витік даних із дорожніх камер може зашкодити ЗСУ: експерт про ризики систем відеофіксації

Фахівець із кібербезпеки Андрій Баранович вважає, що система відеоспостереження не захищена належним чином, що робить її мішенню для російських хакерів.

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Російські військові теоретично можуть зламати систему дорожніх камер фіксації швидкості, щоб стежити за переміщенням української військової техніки. Таку гіпотезу на своїй сторінці у Facebook висловив український інженер-програміст Іван Сорочан, запостивши відео, у якому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсує поновлення роботи дорожніх камер.

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Згідно із заявою Монастирського, система вже тестується, і незабаром слідкуватиме за трасами державного значення, а також буде активізована на території Київської області, інфраструктура якої відновлюється після окупації ЗС РФ. Сорочан припустив, що дорожні камери можуть стати мішенями для російських хакерів, зламавши які вони отримають дані про переміщення військ і техніки.

У коментарях під постом Сорочана експерт із кібербезпеки, співзасновник ГО "Український Кіберальянс" Андрій Баранович написав, що в Україні існують проблеми з інсайдерами та технічною безпекою системи відеофіксації в різних містах. За його словами, хактивісти раніше знаходили у відкритому доступі [дані з] камер на пункті пропуску в селі Чонгар Херсонської області (в'їзд у Крим), пов'язаних зі серверами МВС.

"Кілька років тому ми знаходили поліцейські камери у відкритому доступі, і я не думаю, що щось значно змінилося. Не кажучи вже про любов МВС до підсанкційного Hikvision", — розповів Андрій Баранович у коментарі Фокусу.

Китайська компанія Hikvision є однимі з найбільших виробників обладнання для спостереження, її камерами користуються більш ніж 1000 міст у 180 країнах світу. У 2019 році влада США додала її до списку компаній, що загрожують національній безпеці країни, — відтоді американським фірмам заборонено постачати їй компоненти та програмне забезпечення. За даними Financial Times, зараз Вашингтон готує щодо виробника камер жорсткіші санкції та повідомляє союзникам про свої плани. У США дійшли висновку, що обладнання Hikvision допомагає китайському уряду проводити репресії щодо 1 млн уйгурів — народу, представників якого утримують у таборах у регіоні Сіньцзян.

Раніше писали, що МВС планує відновити роботу систем фотовідеофіксації в Україні у зв'язку з ДТП через перевищення швидкості на Рівненщині, жертвами якої стали 26 людей. Насамперед камери запустять у центральних і західних областях України.