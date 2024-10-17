"Остановитесь, если сможете": святой отец удивил совет, включив камеру на телефоне (фото)

Участники заседания были шокированы действиями священника. Увидев это, член лейбористской партии Стивен Гарратт покачал головой и показал большой палец вниз.

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69-летний святой отец Малкольм Лейн в ходе заседания совета в режиме Zoom-звонка, включил камеру, сидя за рулем автомобиля. Когда мужчине сделали замечание из-за нарушения правил дорожного движения, тот начал оправдываться, что спешит на похороны. Об этом пишет издание Metro.

"Малкольм, я только что сделал замечание — вы до сих пор за рулем?" — переспросил советник от лейбористов Арманд Уоттс. На это священник, который является членом совета от консерваторов, ответил: "Да, я за рулем, но я внимательно слушаю".

Далее взяла слово Клэр Уоттс из графства Монмутшир, она попросила священника соблюдать закон: "Малкольм, мой вам совет. Не знаю, где вы находитесь, очевидно, у вас важные дела с утра, но остановитесь, если можете, и выключите, пожалуйста, свою камеру". Отец Лейн ответил: "Да, я это сделаю".

Священник включил Zoom, когда был за кармой Фото: Monmouthshire County Council

Другие участники заседания были шокированы действиями священника в прямом эфире, в частности член лейбористской партии Стивен Гарратт покачал головой и показал большой палец вниз.

К слову, человеку, которого поймают на использовании мобильного телефона за рулем в Великобритании грозит штраф на сумму до 200 фунтов стерлингов (около 10,7 тыс. грн) и шесть штрафных баллов в водительском удостоверении.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как 49-летний отец Руперт МакГарди из Великобритании должен был провести торжественную заупокойную мессу в римо-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры.

Кроме того, пьяный священник полностью испортил свадьбу пары. После церемонии один из гостей сказал, что это была самая отвратительная служба, на которой он когда-либо присутствовал. Он также объяснил, почему священнослужитель продолжает заключать браки после таких выходок.