"Зупиніться, якщо зможете": святий отець здивував раду, увімкнувши камеру на телефоні (фото)

Учасники засідання були шоковані діями священника. Побачивши це, член лейбористської партії Стівен Гарратт похитав головою і показав великий палець вниз.

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69-річний святий отець Малкольм Лейн у ході засідання ради в режимі Zoom-дзвінка, увімкнув камеру, сидячи за кермом автомобіля. Коли чоловікові зробили зауваження через порушення правил дорожнього руху, той почав виправдовуватися, що поспішає на похорон. Про це пише видання Metro.

"Малкольме, я щойно зробив спостереження — ви досі за кермом?" — перепитав радник від лейбористів Арманд Уоттс. На це священник, який є членом ради від консерваторів, відповів: "Так, я за кермом, але я уважно слухаю".

Далі взяла слово Клер Уоттс з графства Монмутшир, яка попросила священника дотримуватися закону: "Малкольме, моя вам порада. Не знаю, де ви знаходитесь, очевидно, у вас важливі справи зранку, але зупиніться, якщо можете, і вимкніть, будь ласка, свою камеру". Отець Лейн відповів: "Так, я це зроблю".

Священник увімкнув Zoom, коли був за кармом Фото: Monmouthshire County Council

Інші учасники засідання були шоковані діями священника в прямому ефірі, зокрема член лейбористської партії Стівен Гарратт похитав головою і показав великий палець вниз.

До слова, людину, яку спіймають на використанні мобільного телефону за кермом у Великій Британії загрожує штраф на суму до 200 фунтів стерлінгів (близько 10,7 тис. грн) й шість штрафних балів у посвідченні водія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як 49-річний отець Руперт МакГарді з Великої Британії мав провести урочисту заупокійну месу в римо-католицькій церкві London Oratory у престижному районі Лондона, однак під час церемонії несподівано з’ясувалося, що труна порожня, а присутні плакальники — актори.

Крім того, п'яний священник повністю зіпсував весілля пари з "незабутньою" церемонією. Після весілля один із гостей сказав, що це була найогидніша служба, на якій він коли-небудь був присутній. Він також пояснив, чому священнослужитель продовжує укладати шлюби після таких витівок.