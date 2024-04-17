Священник напідпитку повністю зіпсував весільну церемонію закоханих (фото)

Після весілля один із гостей сказав, що це була найогидніша служба, на якій він коли-небудь був присутній. Він також пояснив, чому священнослужитель продовжує укладати шлюби після таких витівок.

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П'яний священник повністю зіпсував весілля пари з "незабутньою" церемонією. Про це на Reddiit розповів один із гостей.

Користувач форуму написав, що був присутній на "катастрофічному" весіллі. Дуже п'яний священник прибув із запізненням і повністю зіпсував одруження закоханої пари. За його словами, це була найогидніша служба, на якій він коли-небудь був присутній.

"Мало того, що ця людина не могла нормально ходити, вся служба перетворилася на погане шоу. У якийсь момент він просто продовжив говорити про те, що він такий щасливий, що це чоловік і жінка одружуються, а не двоє інших чоловіків", — написав він.

Коли серед гостей почали проводити церковний збір, щоб вони сподівалися зробити свій внесок, священник нагадав їм, що вони повинні жертвувати гроші, щоб потрапити в рай. Багато людей були незадоволені поведінкою чоловіка напідпитку і неодноразово скаржилися на нього. Автор повідомлення на форумі розповів, що справжня причина, через яку священнослужителю дозволили продовжувати проводити весілля, полягає в тому, що він один із небагатьох, хто може одружити католика з атеїстом або представником іншої конфесії.

Спогади гостя про невдале весілля викликали ажіотаж серед користувачів форуму Фото: Reddit Багато користувачів ділилися своїми власними провалами у важливі дні Фото: Reddit

Спогади гостя про невдале весілля викликали ажіотаж серед користувачів форуму. Багато з них ділилися своїми власними провалами у важливі дні:

"Ми помітили, що наш запасний священник був трохи забудькуватий (насправді я підозрюю, що у нього була повна хвороба Альцгеймера). Знадобилося приблизно 15 хвилин, щоб він зрозумів, що ми Джон і Шерон, а не Деррік і Мері";

"Одного разу я знімав весілля, на якому дуже напідпитку священник попросив свою дружину принести сумку з пластиковими склянками та дешевим вином, щоб підняти тост за пару. Сім'я нареченої була з Великої Британії й запитала мене, як американця, чи всі наші весілля такі";

"Священник усю заупокійну месу продовжував називати її Берніс. Її звали Мелісса".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя отримало величезний рахунок за електроенергію і газ. Кеті Койн та її чоловік Річард кілька тижнів жили в страху, боячись вмикати електроприлади у своєму будинку. Подружжя подало шість або сім офіційних скарг, перш ніж їм відповіли.

Також стало відомо, що п'яний турист вирішив подражнити бізона, після чого був атакований твариною. Один з очевидців зняв те, що відбувається, на камеру свого телефону. Чоловік широко розмахував руками, запрошуючи величезну тварину підійти до нього ближче.