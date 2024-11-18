Новаторская технология ALoP от Samsung заменит камеры смартфонов: как она работает

Система ALoP использует уникальный подход, размещая объективы непосредственно на призме, создавая более эффективную и компактную конструкцию.

Samsung представила новаторскую технологию камеры под названием ALoP (All Lenses on Prism), которая обещает произвести революцию в возможностях телеобъектива в смартфонах. Об этом пишет Pune News.

Samsung планирует продемонстрировать ALoP на выставке CES 2025 в январе, предложив краткий обзор того, как эта технология изменит фотографию смартфона.

Что такое ALoP (All Lenses on Prism)?

Телеобъектив ALoP значительно отличается от обычных конструкций телеобъективов или перископических камер. В традиционной установке объективы размещаются между призмой и датчиком. Однако система ALoP использует уникальный подход, размещая объективы непосредственно на призме, создавая более эффективную и компактную конструкцию.

Эта новая конфигурация предлагает ряд преимуществ, включая улучшенную яркость, снижение шума и более изящную конструкцию модуля. Результатом является меньший, более эстетичный модуль камеры, который улучшает как производительность, так и общий вид смартфона.

Как ALoP принесет пользу будущим устройствам Galaxy

Samsung утверждает, что инновация ALoP позволит производителям смартфонов создавать более тонкие устройства с менее заметными выступами камеры. В частности, новый дизайн позволит разместить плоский телеобъектив на одной линии с плоскостью телефона, что может уменьшить размер модуля камеры при сохранении высокой производительности.

Технология камеры ALoP от Samsung

Некоторые из основных преимуществ, которые могут ожидать пользователи, включают:

Более яркие изображения: диафрагма объектива f/2.58 и фокусное расстояние 80 мм камеры ALoP обещают портретные изображения с низким уровнем шума, особенно в условиях слабого освещения или ночью.

Компактный модуль камеры: ALoP позволяет сократить длину модуля на 22%, сохраняя при этом низкую высоту модуля. Модуль более эффективен благодаря наклоненной на 40˚ призматической отражающей поверхности и наклоненной на 10˚ сборке датчика, что делает его идеальным для тонких смартфонов.

Лучшая производительность в ночное время: улучшенная яркость и низкий уровень шума приведут к значительно более четким и ярким изображениям, особенно в условиях слабого освещения.

Эстетические и дизайнерские соображения

Технология камеры ALoP также улучшит эстетику будущих смартфонов Galaxy. В настоящее время флагманские телефоны, такие как Galaxy S24 Ultra, оснащены перископическим объективом, который использует прямоугольную призматическую конструкцию, что может немного раздражать по сравнению с гладким дизайном корпуса телефона.

Если будущие модели Galaxy примут систему ALoP, пользователи увидят более элегантный круглый вид объектива, а не громоздкую прямоугольную призму традиционных телеобъективов. Это гарантирует, что модуль камеры будет более органично сочетаться с остальной частью гладкого дизайна телефона.

Когда ALoP будет доступен на устройствах Galaxy?

Хотя технология камеры ALoP была представлена, вряд ли она появится в Galaxy S25 Ultra. Samsung представила эту технологию, но MX Division должна определить, когда эта инновационная система будет включена в будущие смартфоны Galaxy.

Краткий обзор характеристик ALoP

Яркость: благодаря диафрагме объектива f/2.58 и фокусному расстоянию 80 мм ALoP обещает более яркие портреты с низким уровнем шума даже при ночных снимках.

Компактный размер: модуль камеры ALoP на 22% короче традиционных моделей и отличается малой высотой конструкции.

Улучшенная эстетика: переход к круглой конструкции объектива улучшит визуальную привлекательность будущих флагманов Galaxy, органично вписываясь в общий дизайн.

Ранее ми писали, что Samsung Galaxy A55 оказался лучше, чем iPhone 16 Pro Max. Новый Samsung Galaxy A55 лидирует в рейтингах смартфонов, превосходя такие флагманские смартфоны, как Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro Max.