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Диджитал

Новаторская технология ALoP от Samsung заменит камеры смартфонов: как она работает

Технология камеры ALoP от Samsung
Фото: Samsung | Технология камеры ALoP от Samsung

Система ALoP использует уникальный подход, размещая объективы непосредственно на призме, создавая более эффективную и компактную конструкцию.

Samsung представила новаторскую технологию камеры под названием ALoP (All Lenses on Prism), которая обещает произвести революцию в возможностях телеобъектива в смартфонах. Об этом пишет Pune News.

Samsung планирует продемонстрировать ALoP на выставке CES 2025 в январе, предложив краткий обзор того, как эта технология изменит фотографию смартфона.

Что такое ALoP (All Lenses on Prism)?

Телеобъектив ALoP значительно отличается от обычных конструкций телеобъективов или перископических камер. В традиционной установке объективы размещаются между призмой и датчиком. Однако система ALoP использует уникальный подход, размещая объективы непосредственно на призме, создавая более эффективную и компактную конструкцию.

Эта новая конфигурация предлагает ряд преимуществ, включая улучшенную яркость, снижение шума и более изящную конструкцию модуля. Результатом является меньший, более эстетичный модуль камеры, который улучшает как производительность, так и общий вид смартфона.

Как ALoP принесет пользу будущим устройствам Galaxy

Samsung утверждает, что инновация ALoP позволит производителям смартфонов создавать более тонкие устройства с менее заметными выступами камеры. В частности, новый дизайн позволит разместить плоский телеобъектив на одной линии с плоскостью телефона, что может уменьшить размер модуля камеры при сохранении высокой производительности.

Технология камеры ALoP (All Lenses on Prism) от Samsung Fullscreen
Технология камеры ALoP от Samsung

Некоторые из основных преимуществ, которые могут ожидать пользователи, включают:

  • Более яркие изображения: диафрагма объектива f/2.58 и фокусное расстояние 80 мм камеры ALoP обещают портретные изображения с низким уровнем шума, особенно в условиях слабого освещения или ночью.
  • Компактный модуль камеры: ALoP позволяет сократить длину модуля на 22%, сохраняя при этом низкую высоту модуля. Модуль более эффективен благодаря наклоненной на 40˚ призматической отражающей поверхности и наклоненной на 10˚ сборке датчика, что делает его идеальным для тонких смартфонов.
  • Лучшая производительность в ночное время: улучшенная яркость и низкий уровень шума приведут к значительно более четким и ярким изображениям, особенно в условиях слабого освещения.
  • Эстетические и дизайнерские соображения

Технология камеры ALoP также улучшит эстетику будущих смартфонов Galaxy. В настоящее время флагманские телефоны, такие как Galaxy S24 Ultra, оснащены перископическим объективом, который использует прямоугольную призматическую конструкцию, что может немного раздражать по сравнению с гладким дизайном корпуса телефона.

Если будущие модели Galaxy примут систему ALoP, пользователи увидят более элегантный круглый вид объектива, а не громоздкую прямоугольную призму традиционных телеобъективов. Это гарантирует, что модуль камеры будет более органично сочетаться с остальной частью гладкого дизайна телефона.

Когда ALoP будет доступен на устройствах Galaxy?

Хотя технология камеры ALoP была представлена, вряд ли она появится в Galaxy S25 Ultra. Samsung представила эту технологию, но MX Division должна определить, когда эта инновационная система будет включена в будущие смартфоны Galaxy.

Краткий обзор характеристик ALoP

  • Яркость: благодаря диафрагме объектива f/2.58 и фокусному расстоянию 80 мм ALoP обещает более яркие портреты с низким уровнем шума даже при ночных снимках.
  • Компактный размер: модуль камеры ALoP на 22% короче традиционных моделей и отличается малой высотой конструкции.
  • Улучшенная эстетика: переход к круглой конструкции объектива улучшит визуальную привлекательность будущих флагманов Galaxy, органично вписываясь в общий дизайн.

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