Новаторська технологія ALoP від Samsung замінить камери смартфонів: як вона працює

Система ALoP використовує унікальний підхід, розміщуючи об'єктиви безпосередньо на призмі, створюючи ефективнішу та компактнішу конструкцію.

Samsung представила новаторську технологію камери під назвою ALoP (All Lenses on Prism), яка обіцяє здійснити революцію в можливостях телеоб'єктива в смартфонах. Про це пише Pune News.

Samsung планує продемонструвати ALoP на виставці CES 2025 у січні, запропонувавши короткий огляд того, як ця технологія змінить фотографію смартфона.

Що таке ALoP (All Lenses on Prism)?

Телеоб'єктив ALoP значно відрізняється від звичайних конструкцій телеоб'єктивів або перископічних камер. У традиційній установці об'єктиви розміщуються між призмою і датчиком. Однак система ALoP використовує унікальний підхід, розміщуючи об'єктиви безпосередньо на призмі, створюючи більш ефективну і компактну конструкцію.

Ця нова конфігурація пропонує низку переваг, включно з поліпшеною яскравістю, зниженням шуму та більш витонченою конструкцією модуля. Результатом є менший, більш естетичний модуль камери, який покращує як продуктивність, так і загальний вигляд смартфона.

Як ALoP принесе користь майбутнім пристроям Galaxy

Samsung стверджує, що інновація ALoP дасть змогу виробникам смартфонів створювати тонші пристрої з менш помітними виступами камери. Зокрема, новий дизайн дасть змогу розмістити плоский телеоб'єктив на одній лінії з площиною телефона, що може зменшити розмір модуля камери за збереження високої продуктивності.

Технологія камери ALoP від Samsung

Деякі з основних переваг, які можуть очікувати користувачі, включають:

Яскравіші зображення: діафрагма об'єктива f/2.58 і фокусна відстань 80 мм камери ALoP обіцяють портретні зображення з низьким рівнем шуму, особливо в умовах слабкого освітлення або вночі.

Компактний модуль камери: ALoP дає змогу скоротити довжину модуля на 22%, зберігаючи водночас низьку висоту модуля. Модуль ефективніший завдяки нахиленій на 40˚ призматичній відбивальній поверхні та нахиленій на 10˚ збірці датчика, що робить його ідеальним для тонких смартфонів.

Краща продуктивність у нічний час: поліпшена яскравість і низький рівень шуму призведуть до значно чіткіших і яскравіших зображень, особливо в умовах слабкого освітлення.

Естетичні та дизайнерські міркування

Технологія камери ALoP також поліпшить естетику майбутніх смартфонів Galaxy. Наразі флагманські телефони, як-от Galaxy S24 Ultra, оснащені перископічним об'єктивом, який використовує прямокутну призматичну конструкцію, що може трохи дратувати порівняно з гладким дизайном корпусу телефону.

Якщо майбутні моделі Galaxy приймуть систему ALoP, користувачі побачать більш елегантний круглий вигляд об'єктива, а не громіздку прямокутну призму традиційних телеоб'єктивів. Це гарантує, що модуль камери буде більш органічно поєднуватися з іншою частиною гладкого дизайну телефону.

Коли ALoP буде доступний на пристроях Galaxy?

Хоча технологія камери ALoP була представлена, навряд чи вона з'явиться в Galaxy S25 Ultra. Samsung представила цю технологію, але MX Division має визначити, коли ця інноваційна система буде включена в майбутні смартфони Galaxy.

Короткий огляд характеристик ALoP

Яскравість: завдяки діафрагмі об'єктива f/2.58 і фокусній відстані 80 мм ALoP обіцяє більш яскраві портрети з низьким рівнем шуму навіть при нічних знімках.

Компактний розмір: модуль камери ALoP на 22% коротший за традиційні моделі і відрізняється малою висотою конструкції.

Покращена естетика: перехід до круглої конструкції об'єктива поліпшить візуальну привабливість майбутніх флагманів Galaxy, органічно вписуючись у загальний дизайн.

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