У Києві спалахнув причіп з посилками, "Нова пошта" зобов'язана заплатити (фото)

Рятувальники швидко загасили вогонь, однак значна частина посилок повністю знищена. Тепер компанія буде виплачувати компенсацію.

Причіп з посилками компанії "Нова пошта" загорівся на території Київського терміналу в Жулянах 12 червня. Представник поштового оператора прокоментували інцидент сайту "ТСН.ua".

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Як заявили в прес-службі, пожежа почалася через одну з посилок, яка виявилася усередині. "Нова пошта" взяла на себе зобов'язання компенсувати клієнтам втрачені гроші, згідно оголошеної вартості відправлень.

"Просимо клієнтів дотримуватися правил надання послуг і не відправляти заборонені до перевезення вантажі, адже це може зашкодити здоров'ю людей або іншим відправлень", — відзначили представники компанії.

[ + – ] Причіп Нової пошти згорів в Києві Фото: dtp.kiev.ua

Очевидці розповіли спільноті dtp.kiev.ua, що співробітники ГСЧС встигли відʼєднати причіп від вантажівки і швидко погасити вогонь, поки він не знищив всі посилки — таким чином частина відправлень вдалося зберегти неушкодженими. Правоохоронці проведуть перевірку і з'ясують, що ж саме спалахнуло всередині.

Раніше з'явилася інформація, що екс-менеджер "Нової Пошти" вкрав товарів на 815 тисяч гривень завдяки ноутбуку, вкраденому з роботи. Він скористався корпоративною програмою, щоб увійти у внутрішню мережу, здійснювати маніпуляції з доставкою і безкоштовно отримувати чужі посилки. "Нової поштою" довелося компенсувати клієнтам збитки.

Після обмеження повітряного простору "Укрпошта" перейшла на наземну доставку посилок в Білорусь. Компанія також допоможе "Белпочті" відправляти посилки в Україну і забезпечить транзит відправлень білоруським адресатам з інших країн.

Писали також, що водіїв служб доставки Amazon примушують до небезпечної їзді і порушення ПДР. Співробітники розповіли в опитуванні, що в іншому випадку нібито фізично не можуть виконати стандарти компанії по швидкості кур'єрських послуг і отримати премії.