На випадок війни з Росією: Британія перекине сотні танків і БМП в Німеччину, — Times

У межах модернізації армії Великобританія перекине новітні танки Challenger 3, БМП Boxer, безпілотники й інше озброєння для створення регіонального вузла НАТО.

Міністерство оборони Великобританії розмістить сотні танків і БМП на території Німеччини в межах плану модернізації армії. Про це повідомляє The Times.

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Повідомляється, що в межах найбільшої трансформації Збройних сил Великобританія планує повернути на військову базу НАТО в Сеннелагері свої війська та бронетехніку. Німеччина разом з Оманом і Кенією має стати регіональними вузлами для британської армії. Вони зміцнюватимуть відносини із союзниками та запобігатимуть загрозі з боку Росії та Китаю.

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Планується перекидання нових танків Challenger-3, БМП Boxer, безпілотників та артилерії. Усього буде перекинуто приблизно 250 одиниць техніки. Військова база Сеннелагера має стати регіональним вузлом НАТО в Європі. Вона дозволить оперативно діяти в межах ініціативи щодо готовності сил НАТО.

До 2025 року чисельність армії скоротилася з 82 тисяч до 73 тисяч. Програма отримала назву "Солдат майбутнього" й описується як найрадикальніша реструктуризація армії за останні 20 років. При цьому на переоснащення армії виділяться 8,6 млрд фунтів протягом 10 років.

"Наша армія діятиме по всьому світу, маючи нагоду протистояти безлічі загроз, від кібервійни до конфлікту на полі бою", — заявив генерал Воллес.

Нагадаємо, 16 вересня на виставці озброєння дебютував танк Challenger 3. Також США спрямували в Чорне море USS Arleigh Burke для навчань НАТО.

За словами міністра оборони Резнікова, від США та Британії буде не лише занепокоєння у разі атаки Кремля.