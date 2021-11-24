Буде не лише занепокоєння: Резніков обговорив накопичення військ РФ із США та Британією

Україна може отримати додаткове постачання техніки та озброєння, а Кремль — жорсткі економічні та політичні санкції.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном та Великобританії Беном Воллесом про скупчення військ Росії біля українських кордонів. Про це повідомляє АрміяInform.

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За словами Резнікова, він обмінявся розвідданими з партнерами. Висновки у трьох країн збігаються. Режим ризику всім очевидний. Нині Британія зі Штатами проводять дуже серйозні консультації з країнами Євросоюзу та НАТО.

"Реакція буде дуже жорсткою — і про це, як мені відомо, попереджено безпосередніх керівників Кремля під час візиту до РФ серйозної уповноваженої особи США", — розповів Резніков.

Як наголошує український міністр, цього разу йдеться не про висловлення занепокоєння чи стурбованості. Реакції будуть вкрай серйозні — від економічних та політичних санкцій до збільшення допомоги Україні військовою технікою та озброєнням.

Резніков наголошує, що Росія постійно виправдовує своїми діями нібито порушення Мінських угод з боку України. Розповідають, що вони взагалі не є учасниками Мінського процесу, що неправда. Кремлю потрібно подавати інформацію під потрібним їм кутом, щоб виправдати дії потенційної ескалації. Адже за соцопитуваннями, найбільше росіяни бояться початку війни.

Нагадаємо, Україна призиває понад 200 тисяч військових резервістів у разі атаки росіян. При цьому, за інформацією Bloomberg, у РФ вже закликали десятки тисяч резервістів, які забезпечуватимуть порядок на захоплених територіях.

Ексрадник Путіна Сурков нещодавно у своїй статті написав, що Росія неминуче розшириться через те, що це фізика. Це єдиний спосіб збереження країни.