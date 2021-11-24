Будет не только озабоченность: Резников обсудил накопление войск РФ с США и Британией

Украина может получить дополнительные поставки техники и вооружения, а Кремль — жесткие экономические и политические санкции.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Воллесом о скоплении войск России у украинских рубежей. Об этом сообщает АрміяInform.

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По словам Резникова, он обменялся разведданными с партнерами. Выводы у трех стран совпадают. Режим риска всем очевиден. Ныне Британия со Штатами проводят очень серьезные консультации со странами Евросоюза и НАТО.

"Реакция будет очень жесткой — и об этом, как мне известно, предупреждены непосредственные руководители Кремля во время визита в РФ серьезного уполномоченного лица США", — рассказал Резников.

Как подчеркивает украинский министр, на этот раз речь идет не о высказывании озабоченности или обеспокоенности. Реакции будут крайне серьезные — от экономических и политических санкций, до увеличения помощи Украине военной техникой и вооружением.

Резников подчеркивает, что Россия постоянно оправдывает своими действия якобы нарушениями Минских соглашений со стороны Украины. Рассказывают, что они вообще не участники Минского процесса, что неправда. Кремлю нужно подавать информацию под нужным для них углом, чтобы оправдать действия потенциальной эскалации. Ведь согласно соцопросам, больше всего россияне боятся начала войны.

Напомним, Украина призовет свыше 200 тысяч военных резервистов в случае атаки россиян. При этом по информации Bloomberg, в РФ уже призвали десятки тысяч резервистов, которые будут обеспечивать порядок на захваченных территориях.

Экс-советник Путина Сурков недавно в своей статье написал, что Россия будет неизбежно расширятся из-за того, что это физика. Это единственный способ сохранения страны.