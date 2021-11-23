"Это физика": Сурков заявил о неизбежности расширения России

По словам бывшего советника Путина, у РФ нет другого варианта для выживания, кроме как экспансии. Это "подлинный экзистенциал исторического бытия".

Бывший советник Путина и куратор оккупационных формирований ОРДЛО Владислав Сурков написал статью, в которой описал, что будет с РФ в дальнейшем. Статья опубликована в издании "Актуальные комментарии".

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В публикации Сурков описывает законы физики, по которым живет вселенная, упоминая закон о термодинамике, энтропию и "тепловую смерть Вселенной". Российский идеолог считает, что за последние 20 лет в России удалось выстроить четкую вертикаль управления, которая гарантирует стабильность страны от хаоса.

При этом сам хаос никуда не пропадает, он переходит в другие сферы. Ныне хаос перешел в соцциальные сети, их Сурков называет слепой зоной общественной жизни.

"То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, "выпустить пар", и хаос отступит. Но эта простота обманчива. … Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории", — пишет Сурков.

Принцип "разделяй и властвуй", утверждает экс-советник Путина, действует с древних времен. Им пользовались все империи, в том числе и Россия. За счет этого системе удавалось на протяжении веков сохраняться. Другого способа для выживания, скорее всего, нет. Для РФ постоянное расширение — подлинный экзистенциал "исторического бытия".

Подытоживает свою публикацию Сурков уверенностью в том, что Россия получит новые земли и будет расширяться, "не потому что это хорошо, и не поэтому, что это плохо, а потому что это физика".

"В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала", — подчеркнул бывший советник Путина.

Напомним, по информации украинской разведки, Россия накопила почти 100-тысячное войско у границ Украины для вторжения, которое может начаться уже в январе-феврале 2022 года. Для этого в РФ также призвали десятки тысяч резервистов, которые будут обеспечивать безопасность на захваченных территориях.