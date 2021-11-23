"Це фізика": Сурков заявив про неминучість розширення Росії

За словами колишнього радника Путіна, РФ не має іншого варіанту для виживання, окрім експансії. Це "справжній екзистенціал історичного буття".

Колишній радник Путіна та куратор окупаційних формувань ОРДЛО Владислав Сурков написав статтю, де описав, що буде з РФ надалі. Статтю опубліковано у виданні "Актуальні коментарі".

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У публікації Сурков описує закони фізики, за якими живе всесвіт, згадуючи закон про термодинаміку, ентропію й "теплову смерть Усесвіту". Російський ідеолог уважає, що протягом останніх 20 років у Росії вдалося вибудувати чітку вертикаль управління, яка гарантує стабільність країни від хаосу.

При цьому сам хаос нікуди не зникає, він перетворюється на інші сфери. Нині хаос перейшов до соціальних мереж, їх Сурков називає сліпою зоною суспільного життя.

"Те, що теоретично ентропія має властивість наростати саме в замкнутих, закритих системах, начебто підказує просте вирішення проблеми — відкрити систему, "випустити пару", і хаос відступить. Але ця простота оманлива. ... Працювати з нею в наших домашніх умовах не рекомендується. Її потрібно виносити кудись подалі. Експортувати для утилізації на чужій території", — пише Сурков.

Принцип "розділяй і володарюй", стверджує ексрадник Путіна, діє з давніх часів. Ним користувалися всі імперії, зокрема й Росія. За рахунок цього системі вдавалося протягом століть зберігатись. Іншого способу виживання, швидше за все, немає. Для РФ постійне розширення — справжній екзистенціал "історичного буття".

Підсумовує свою публікацію Сурков упевненістю в тому, що Росія отримає нові землі та розширюватиметься, "не тому, що це добре, і не тому, що це погано, а тому що це фізика".

"У наступному історичному циклі забуті сьогодні глобалізація й інтернаціоналізація повернуться та накриють це сутінкове Багатополяр'я. І Росія отримає свою частку в новому всесвітньому збиранні земель (вірніше, просторів), підтвердивши свій статус одного з небагатьох глобалізаторів, як бувало в епохи Третього Риму чи Третього Інтернаціоналу", — наголосив колишній радник Путіна.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, Росія накопичила майже 100-тисячне військо біля кордонів України для вторгнення, яке може розпочатися вже в січні-лютому 2022 року. Для цього в РФ також призвали десятки тисяч резервістів, які забезпечуватимуть безпеку на захоплених територіях.