На случай войны с Россией: Британия перебросит сотни танков и БМП в Германию, - Times

В рамках модернизации армии, Великобритания перебросит новейшие танки Challenger 3, БМП Boxer, беспилотники и другое вооружение для создания регионального узла НАТО.

Министерство обороны Великобритании разместит сотни танков и БМП на территории Германии в рамках плана по модернизации армии. Об этом сообщает The Times.

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Сообщается, что в рамках крупнейшей трансформации Вооруженных сил, Великобритания планирует вернуть на военную базу НАТО в Сеннелагере свои войска и бронетехнику. Германия наряду с Оманом и Кенией должны стать региональными узлами для британской армии. Они будут укреплять отношения с союзниками и предотвращать угрозу со стороны России и Китая.

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Планируется переброска новейших танков Challenger-3, БМП Boxer, беспилотников и артиллерию. Всего будет переброшено около 250 единиц техники. Военная база Сеннелагере должна стать региональным узлом НАТО в Европе. Она позволит оперативно действовать в рамках инициативы готовности сил НАТО.

К 2025 году численность армии сократиться с 82 тысяч до 73 тысяч. Программа получила название "Солдат будущего", и описывается как самая радикальная реструктуризация армии за последние 20 лет. При этом на переоснащение армии выделятся 8,6 млрд фунтов в течение 10 лет.

"Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможности противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя", — заявил генерал Уоллес.

Напомним, 16 сентября на выставке вооружения дебютировал танк Challenger 3. Также США направили в Черное море USS Arleigh Burke для учений НАТО.

По словам министра обороны Резникова, от США и Британии будет не только озабоченность в случае атаки Кремля.