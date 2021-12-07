"Не ждите прорывов". Кремль прокомментировал переговоры Путина и Байдена словами Кулебы

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал грядущую беседу лидеров двух стран "рабочим разговором в очень сложный период".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не ждать прорывов" от переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, подчеркнув, что это "рабочий разговор". Об этом представитель Кремля заявил во вторник, 7 декабря, передает агентство ТАСС.

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"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В то же время Песков отметил, что само решение провести переговоры говорит о том, что президенты США и РФ не намерены "заводить дело в тупик".

Представитель Кремля также заявил, что в последнее время звучит "очень много эмоциональных заявлений", а СМИ публикуют большое количество "уток и вбросов". Так он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ в Украину, "продвижения НАТО на Восток" и "красных линий", которые для себя в связи с этим видит Кремль, сообщили журналисты.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", — добавил пресс-секретарь президента России.

Также Песков прокомментировал заявление Байдена о том, что руководство Соединенных Штатов не будет признавать каких-либо "красных линий" со стороны России: "В том числе и эта тема будет обсуждаться".

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным пройдут сегодня, 7 декабря, в формате видеоконференции. Лидеры двух стран сосредоточатся на теме Украины в связи с ростом угрозы вторжения со стороны РФ. После окончания переговоров Байден обсудит их с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что в понедельник, 6 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также посоветовал "не ожидать каких-то прорывов" от онлайн-встречи президентов США и России.

"Я думаю, что каждая сторона заявит свое максималистское видение, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", — сказал глава МИД в эфире программы "Свобода слова".

[ + – ] Кулеба о возможности "прорыва" по итогам переговоров Путина и Байдена

Ранее Фокус писал, что США могут инициировать отключение России от межбанковской системы SWIFT, в случае вторжения государства-агрессора в Украину. Помимо этого Штаты, по данным журналистов, могут перебросить дополнительные войска в Восточную Европу, если РФ начнет эскалацию.