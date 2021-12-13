Джонсон поговорил по телефону с Путиным из-за возможного вторжения РФ в Украину

Премьер-министр пригрозил главе Кремля серьезными последствиями в случае дестабилизации ситуации и подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого политики обсудили ситуацию вокруг Украины и возможное новое вторжение российских войск. Об этом информирует пресс-служба британского правительства.

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В ходе переговоров Борис Джонсон подтвердил важность работы по дипломатическим каналам между странами для деэскалации напряженности возле российско-украинской границы, и отметил, что для урегулирования войны на Донбассе все стороны конфликта должны выполнять условия Минских соглашений, под которым стоит и подпись Киева.

Пресс-служба сообщает, что премьер-министр Великобритании указал Владимиру Путину, что Лондон озабочен концентрацией войск РФ в приграничных с Украиной районах.

"Борис Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия станут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия", — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров политики обсудили прогресс в борьбе с изменением климата по итогам саммита COP26, который проходил в Глазго.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, сообщает, что помимо украинского вопроса, политики обсуждали ядерную программу Ирана и ситуацию в Афганистане.

В сообщении также говорится, что Владимир Путин изложил Борису Джонсону российскую стратегию по урегулированию войны на Донбассе "при безусловном выполнении Минских договоренностей".

Ранее в Госдепе США предупреждали, что у Владимира Путина есть план по возрождению СССР. Замглавы ведомства Виктора Нуланд не исключала, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину может использовать территорию Беларуси, а недавнее признание Лукашенко оккупированного Крыма в качестве "части РФ" вызвало беспокойство у Белого дома.

О серьезных последствиях в случае вторжения РФ в Украину Владимира Путина также предупреждал президент США Джо Байден. Во время недавней видеоконференции глава Белого дома заявил, что Штаты и союзники по НАТО будут решительно действовать, если Россия начнет широкомасштабные боевые действия против соседней Украины.