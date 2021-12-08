"Есть опасения". Госдеп США рассказал о планах Путина по воссозданию СССР

Вашингтон не уверен, что даже после возможного восстановления Советского Союза "аппетит" российского лидера будет удовлетворен и он не пойдет дальше.

Государственный департамент США полагает, что президент России Владимир Путин хочет оставить след в истории, возродив СССР. Об этом во время выступления в американском Сенате заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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"Есть опасения полагать, что (Путин) намерен воссоздать СССР в качестве проекта своего наследия. После этого, кто знает, будут ли его аппетит удовлетворен или он решит пойти дальше (…) В последние 6 месяцев он все чаще говорит, что территория Украины принадлежит России", — сказала Нуланд.

[ + – ] Заявление Нуланд о планах Путина по восстановлению СССР с 38:53

По словам заместителя госсекретаря, российское руководство недооценивает Соединенные Штаты и ЕС и шаги, на которые они могут пойти в противостоянии агрессии РФ. Также Нуланд подчеркнула, что в случае вторжения России в Украину война будет "чрезвычайно кровопролитной и трудной" для обеих сторон.

Помимо этого представительница Госдепа сообщила о вероятности использования Россией территории Беларуси для наступления на Украину. Как утверждает Нуланд, президент республики становится "все более и более зависимым" от Путина, отказываясь от суверенитета Беларуси.

"Россия может использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (Вооруженные) силы под силы Беларуси", — сказала Нуланд.

Также заместитель главы Госдепа США отметила, что недавнее признание Лукашенко оккупированного Крыма "российской территорией" вызывает беспокойство у Вашингтона.

Отметим, что ранее Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века". При этом президент РФ утверждал, что не намерен восстанавливать Советский Союз, а те, кто так утверждают, просто пытаются "приклеить ярлык" на Россию.

Напомним, вчера Путин провел двухчасовые переговоры с президентом США Джо Байденом, которые были посвящены ситуации вокруг концентрации российских войск у границ Украины.

В частности, глава американского государства предупредил российского коллегу о серьезных экономических санкциях в отношении РФ в случае вторжения в Украину.

Тем временем Офис президента Украины ожидал, что после переговоров Байден расскажет об их итогах президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. В итоге беседа была перенесена на четверг, 9 декабря.