"Є побоювання". Держдеп США розповів про плани Путіна щодо відтворення СРСР

Вашингтон не впевнений, що навіть після можливого поновлення Радянського Союзу "апетит" російського лідера буде задоволений і він не піде далі.

Державний департамент США вважає, що президент Росії Володимир Путін хоче залишити слід в історії, відродивши СРСР. Про це сьогодні під час виступу в американському Сенаті заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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"Є побоювання думати, що (Путін) має намір відтворити СРСР як проект своєї спадщини. Після цього, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі (…) В останні 6 місяців він усе частіше каже, що територія України належить Росії", — сказала Нуланд.

[ + – ] Заява Нуланд про плани Путіна щодо відновлення СРСР із 38:53

За словами заступниці держсекретаря, російське керівництво недооцінює Сполучені Штати та ЄС і кроки, на які вони можуть піти в протистоянні агресії РФ. Також Нуланд наголосила, що в разі вторгнення Росії в Україну війна буде "надзвичайно кровопролитною та важкою" для обох сторін.

Крім цього, представниця Держдепу повідомила про ймовірність використання Росією території Білорусі для наступу на Україну. Як стверджує Нуланд, президент республіки стає все більш і більш залежним від Путіна, відмовляючись від суверенітету Білорусі.

"Росія може використати білоруську територію для наступу на Україну та/або замаскувати свої (Збройні) сили під сили Білорусі", — сказала Нуланд.

Також заступниця голови Держдепу США зазначила, що нещодавнє визнання Лукашенка окупованого Криму "російською територією" викликає занепокоєння Вашингтоном.

Зазначимо, що раніше Путін неодноразово називав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою століття". При цьому президент РФ стверджував, що не має наміру відновлювати Радянський Союз, а ті, хто так стверджують, просто намагаються "приклеїти ярлик" на Росію.

Нагадаємо, вчора Путін провів двогодинні переговори з президентом США Джо Байденом, які були присвячені ситуації навколо концентрації російських військ біля кордонів України.

Зокрема глава американської держави попередив російського колегу про серйозні економічні санкції щодо РФ у разі вторгнення в Україну.

Тим часом Офіс президента України очікував, що після переговорів Байден розповість про їхні підсумки президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. У результаті бесіда була перенесена на четвер, 9 грудня.