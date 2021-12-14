В ОРДЛО окупанти проводять навчання з приведення частин у найвищу бойову готовність – розвідка

Окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів.

Російське командування військових формувань бойовиків на Донбасі проводить заходи для підвищення готовності до виконання завдань угруповання російських окупаційних військ на території ОРДЛО. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Так, з 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих артилерійських, мотострілецьких і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління.

Також з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів російських окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки. Зокрема, були проведені збори з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

Російські війська на кордоні з Україною

Після нещодавньої телефонної розмови президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна не відбувається скорочення російського військового угруповання біля кордонів України. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. Зеленський вважає, що Росія накопичує війська на кордоні, щоб шантажувати країни Заходу небезпекою повномасштабного конфлікту в регіоні.

Коли чисельність російських військ збільшується, шантаж посилюється настільки, що виникає страх агресії проти нашої держави чи всього регіону, пояснює Зеленський.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з травня цього року керівництво Німеччини заважало іншим країнам Північноатлантичного альянсу постачати зброю в Україну, а аналітики з Американського Інституту вивчення війни опублікували варіанти вторгнення РФ в Україну, серед яких розміщення військ у Білорусі та пробиття сухопутного коридору в окупований Крим.