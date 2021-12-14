"РФ шантажує Захід військами біля України", — Зеленський

Чисельність російських військ на кордоні на тлі розмови лідерів двох країн, що нещодавно минула, не змінилася, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія накопичує війська на кордоні, щоб шантажувати країни Заходу повномасштабним конфліктом у регіоні. При цьому про успішність переговорів президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна судити поки що зарано. Про це глава держави заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

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"Для чого стоять війська біля нашого кордону? Це можливість шантажу. Насамперед проти західних держав. Коли чисельність російських військ збільшується, шантаж стає жорсткішим, настільки, що виникає страх агресії проти нашої держави чи всього регіону", — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що деякі країни Європи досі не звикли до факту російської агресії проти України. Як приклад він навів Німеччину, яка "нещодавно завадила нам отримати від НАТО протитанкові гвинтівки та протиснайперські системи", які, за словами Зеленського, є "чисто оборонною зброєю".

"Будь-яка демократична держава в умовах агресії повинна мати право купувати таку зброю. На жаль, у деяких європейських столицях переважає страх", — вважає глава української держави.

Крім цього, Зеленський наголосив, що Росія не виконує умови угоди, підписаної в Парижі в 2019 році за підсумками зустрічі Нормандської четвірки. Так, він зазначив, що в полоні на окупованих РФ територіях досі знаходяться сотні людей, також російська влада заважає в'їзду туди представникам міжнародних організацій.

"Але цього не відбувається, тому що українські ув'язнені перебувають у таких жахливих умовах, що Росія не наважується показати їх Червоному Хресту", — заявив президент.

Зеленський додав, що за столом переговорів Росія наполягає на діалозі Києва з ватажками російсько-окупаційних формувань на Донбасі. Глава держави називає таку тезу "хитрощами", оскільки на окупованих територіях "усім керують військові та представники влади Росії".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи Україна готова відмовитися від планів вступити в НАТО в обмін на остаточне відведення російських військ від кордонів, Зеленський нагадав, що Україна вже відмовляла від свого ядерного арсеналу й натомість отримала гарантії збереження територіальної цілісності, проте Росія їх порушила.

"Тому дивно чути від російської сторони прохання про гарантії (невступ України до НАТО — ред.), коли вона вже стільки обіцянок порушила", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що після переговорів між президентом США Джо Байденом і Путіним чисельність російських військ на кордоні не зменшилася, тоді як держава-агресор контролює 70% акваторії Азовського моря.

"Лише коли ситуація почне змінюватися, ми зможемо сказати, що аргументи Байдена (на переговорах з Путіним — ред.) виявилися переконливими", — наголосив Зеленський.

Крім цього, президент заявив, що Росія "вкладає величезні гроші в західні країни", щоб запустити газопровід "Північний потік-2". Однак, коли проєкт буде введений в експлуатацію, проблеми безпеки в Центральній і Східній Європі, на його думку, "значно посиляться".

Також Зеленський висловив думку, що деякі країни ЄС можуть побоюватися економічного потенціалу України, проте, за його словами, європейські держави лише виграють, якщо Україна стане повноправним членам європейської спільноти. Президент України, підсумовуючи інтерв'ю, зазначив, що Італія також може вести переговори з Росією щодо миру в Україні.

"Упевнений, що Італія зможе сказати своє слово. І Путін не зможе це проігнорувати", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння.

Раніше Фокус писав, що МЗС РФ закликало НАТО та США відреагувати на вимогу Росії не допустити просування Альянсу на схід. У протилежному випадку дипломати пообіцяли "військову відповідь".