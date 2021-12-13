"Нова конфронтація": Росія пригрозила "тяжкими наслідками", якщо НАТО просунеться на схід
РФ може дати військову та військово-технічну відповідь НАТО, якщо Альянс не дасть гарантії безпеки.
НАТО й США повинні відреагувати на вимогу Росії щодо гарантій безпеки, інакше буде новий виток військової напруги. Про це сказав в інтерв'ю російській агенції "РІА Новини" заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"Відсутність прогресу в напрямі політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що наша відповідь буде військовою та військово-технічною. Тобто це буде конфронтація, це буде наступний виток, поява таких засобів із нашого боку", — зазначив чиновник.
Зараз у Росії діє односторонній мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності та країна закликає, щоб до нього приєдналися НАТО й США.
Росія не довіряє НАТО
У МЗС РФ вважають, що в Європі можуть незабаром з'явитися ракети, які заборонені договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Росія не довіряє НАТО та вважає, що ці ракети оснастять ядерними боєголовками, додав Рябков.
"За непрямими ознаками можу сказати, що справа до цього йде", — попередив він.
РФ змушена вимагати юридичні та правові гарантії безпеки, тому що раніше НАТО "руйнував усі обіцянки, запевнення та зобов'язання".
"Важкі наслідки"
Також чиновник пригрозив Альянсу тяжкими наслідками в разі просування на схід.
"Далішнього розширення НАТО бути не повинно. Спроби уявити справу так, ніби Росія тут не має права вето, — це спроби з непридатними коштами. Ми стоятимемо на своєму: якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать, що їхня безпека не зміцниться. Наслідки для них будуть важкими", — повідомив Рябков.
Президент Росії Володимир Путін раніше говорив, що розширення НАТО в Україні стане "червоною лінією". З цією метою Москва розробляє гіперзвукові ракети, здатні летіти зі швидкістю 10 махів (близько 12 000 км/год).
Путін у розмові з президентом США Джо Байденом погодився створити спецструктуру для обговорення вступу України до НАТО.