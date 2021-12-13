"Нова конфронтація": Росія пригрозила "тяжкими наслідками", якщо НАТО просунеться на схід

РФ може дати військову та військово-технічну відповідь НАТО, якщо Альянс не дасть гарантії безпеки.

НАТО й США повинні відреагувати на вимогу Росії щодо гарантій безпеки, інакше буде новий виток військової напруги. Про це сказав в інтерв'ю російській агенції "РІА Новини" заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

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"Відсутність прогресу в напрямі політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що наша відповідь буде військовою та військово-технічною. Тобто це буде конфронтація, це буде наступний виток, поява таких засобів із нашого боку", — зазначив чиновник.

[ + – ] Російський чиновник заявив, що НАТО "руйнує всі обіцянки" Фото: rbc.ru

Зараз у Росії діє односторонній мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності та країна закликає, щоб до нього приєдналися НАТО й США.

Росія не довіряє НАТО

У МЗС РФ вважають, що в Європі можуть незабаром з'явитися ракети, які заборонені договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Росія не довіряє НАТО та вважає, що ці ракети оснастять ядерними боєголовками, додав Рябков.

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"За непрямими ознаками можу сказати, що справа до цього йде", — попередив він.

РФ змушена вимагати юридичні та правові гарантії безпеки, тому що раніше НАТО "руйнував усі обіцянки, запевнення та зобов'язання".

"Важкі наслідки"

Також чиновник пригрозив Альянсу тяжкими наслідками в разі просування на схід.

"Далішнього розширення НАТО бути не повинно. Спроби уявити справу так, ніби Росія тут не має права вето, — це спроби з непридатними коштами. Ми стоятимемо на своєму: якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать, що їхня безпека не зміцниться. Наслідки для них будуть важкими", — повідомив Рябков.

Президент Росії Володимир Путін раніше говорив, що розширення НАТО в Україні стане "червоною лінією". З цією метою Москва розробляє гіперзвукові ракети, здатні летіти зі швидкістю 10 махів (близько 12 000 км/год).

Путін у розмові з президентом США Джо Байденом погодився створити спецструктуру для обговорення вступу України до НАТО.