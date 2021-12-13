"Новая конфронтация": Россия пригрозила "тяжелыми последствиями", если НАТО продвинется на восток

РФ может дать военный и военно-технический ответ НАТО, если Альянс не даст гарантии безопасности.

НАТО и США должны отреагировать на требование России о гарантиях безопасности, иначе будет новый виток военной напряженности. Об этом сказал в интервью российскому агентству "РИА Новости" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, появление таких средств с нашей стороны", — отметил чиновник.

[ + – ] Российский чиновник заявил, что НАТО "опрокидывает все обещания" Фото: rbc.ru

Сейчас в России действует односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и страна призывает, чтобы к нему присоединились НАТО и США.

Россия не доверяет НАТО

В МИД РФ считают, что в Европе могут скоро появиться ракеты, которые запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия не доверяет НАТО и думает, что эти ракеты оснастят ядерными боеголовками, добавил Рябков.

[ + – ] Россия не раз обвиняла США в нарушении ДРСМД

"По косвенным признакам могу сказать, что дело к этому идет", — предупредил он.

РФ вынуждена требовать юридические и правовые гарантии безопасности, потому что ранее НАТО "опрокидывало все обещания, заверения и обязательства".

"Тяжелые последствия"

Также чиновник пригрозил Альянсу тяжелыми последствиями в случае продвижения на восток.

"Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. Попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето — это попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится. Последствия для них будут тяжелыми", — сообщил Рябков.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что расширение НАТО в Украине станет "красной линией". С этой целью Москва разрабатывает гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью 10 Махов (около 12 000 км/ч).

Путин в беседе с президентом США Джо Байденом согласился создать спецструктуру для обсуждения вступления Украины в НАТО.