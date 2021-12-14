"РФ шантажирует Запад войсками возле Украины", — Зеленский

Численность российских войск на границе на фоне недавно прошедшей беседы лидеров двух стран не изменилась, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия накапливает войска на границе, чтобы шантажировать страны Запада полномасштабным конфликтом в регионе. При этом об успешности переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина судить пока еще рано. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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"Для чего стоят войска у нашей границы? Это возможность шантажа. В первую очередь против западных государств. Когда численность российских войск увеличивается, шантаж становится более жестким, настолько, что возникает страх агрессии против нашего государства или всего региона", — сказал Зеленский.

Также президент указал на то, что некоторые страны Европы до сих пор не привыкли к факту российской агрессии против Украины. В качестве примера он привел Германию, которая "недавно помешала нам получить от НАТО противотанковые винтовки и противоснайперские системы", которые, по словам Зеленского, являются "чисто оборонительным оружием".

"Любое демократическое государство в условиях агрессии должно иметь право покупать такое оружие. К сожалению, в некоторых европейских столицах преобладает страх", — считает глава украинского государства.

Помимо этого Зеленский подчеркнул, что Россия не выполняет условия соглашения, подписанного в Париже в 2019 году по итогам встречи Нормандской четверки. Так, он отметил, что в плену на оккупированных РФ территориях все еще находятся сотни людей, также российские власти мешают въезду туда представителям международных организаций.

"Но этого не происходит, потому что украинские заключенные находятся в таких ужасных условиях, что Россия не решается показать их Красному Кресту", — заявил президент.

Зеленский добавил, что за столом переговоров Россия продолжает настаивать на диалоге Киева с главарями российско-оккупационных формирований на Донбассе. Глава государства называет такой тезис "уловкой", так как на оккупированных территориях "всем руководят военные и представители властей России".

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Украина отказаться от планов вступить в НАТО в обмен на окончательный отвод российских войск от границ, Зеленский напомнил, что Украина уже отказывала от своего ядерного арсенала и взамен получила гарантии сохранения территориальной целостности, однако Россия их нарушила.

"Поэтому странно слышать от российской стороны просьбу о гарантиях (невступления Украины в НАТО — ред.), когда она уже столько обещаний нарушила", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и Путиным численность российских войск на границе не уменьшилась, в то время как государство-агрессор контролирует 70% акватории Азовского моря.

"Только когда ситуация начнет меняться, мы сможем сказать, что аргументы Байдена (на переговорах с Путиным — ред.) оказались убедительными", — подчеркнул Зеленский.

Помимо этого президент заявил, что Россия "вкладывает огромные деньги в западные страны", чтобы запустить газопровод "Северный поток-2". Однако когда проект будет введен в эксплуатацию, проблемы безопасности в Центральной и Восточной Европе, по его мнению, "значительно усилятся".

Также Зеленский выразил мнение, что некоторые страны ЕС могут опасаться экономического потенциала Украины, однако, по его словам, европейские государства только выиграют, если Украины "станет полноправным членам европейского сообщества". Президент Украины, подытоживая интервью, отметил, что Италия также может вести переговоры с Россией о мире в Украине.

"Уверен, что Италия сможет сказать свое слово. И Путин не сможет это проигнорировать", — заявил Зеленский.

Напомним, недавно немецкое издание Bild сообщило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки Украине вооружения.

Ранее Фокус писал, что МИД РФ призвал НАТО и США отреагировать на требование России не допустить продвижения Альянса на восток. В обратном случае дипломаты пообещали "военный ответ".